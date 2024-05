Xbox Game Pass podría subir de precio y nuevos Call of Duty no llegarían al servicio

Xbox no la está pasando nada bien en las últimas horas. El cierre de 4 estudios de Bethesda y el silencio a nivel directivo han generado incertidumbre respecto a la marca en su presente y futuro. Sin embargo, esto no estaría limitado al exterior, pues dentro de la marca la situación estaría que arde de acuerdo con un reporte de una fuente muy confiable.

Hace unos momentos, el reputado periodista de The Verge, Tom Warren, compartió información sobre lo que sucede en Xbox en estos momentos y las decisiones que se han puesto sobre la mesa, mismas que podrían enfurecer a los fans y usuarios de la marca. De acuerdo con la información, la marca lidia en estos momentos con la desaceleración en las suscripciones de Xbox Game Pass y esto podría llevar a la toma de una decisión polémica. Al respecto, se menciona que Xbox está considerando un aumento de precio en Xbox Game Pass Ultimate, su nivel Premium, aunque vale la pena considerar la inflación, el aumento en el costo operativo y el hecho de que EA Play, también incluido, subió de precio recientemente.

Por otra parte, el reporte señala que otro tema que está sobre la mesa de Xbox en este momento es la posibilidad de no lanzar las nuevas entregas de Call of Duty en Xbox Game Pass pues hay dudas respecto al impacto negativo a nivel financiero que esto podría tener en una franquicia que es un monstruo de mercado y cuya fórmula exitosa está más que probada. Al respecto, Xbox podría preferir no cambiar nada en esta maquinaria que funciona a la perfección, por lo que los nuevos Call of Duty no se incluirían en el servicio.

Por último, el reporte refiere que estos cambios que se están considerando para la estrategia de Xbox están relacionados con la situación mencionada sobre la salud financiera de Xbox Game Pass, ventas de Xbox Series X|S que son definidas como mediocres y retrasos en los procesos de desarrollo y lanzamientos de los títulos de Xbox Game Studios que debían hacer lucir el ecosistema de juego.

Por si las malas noticias sobre Xbox no fuera suficientes, otro reporte reveló que el estado de desarrollo de Perfect Dark es un desastre y el juego se encuentra en problemas. Al respecto, los años pasan y el que fuera considerado como un ambicioso AAA de The Initiative ha pasado por un sin fin de dificultades y hoy es un título en manos de este estudio, mermado, y Crystal Dynamics.

