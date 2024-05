Informante contradice rumores y comparte noticias alentadoras de Perfect Dark

Uno de los juegos de Xbox que han tardado muchos años en estar listos es Perfect Dark, que marcaría el regreso de Joanna Dark. Un reciente rumor preocupó mucho a los fans luego de que revelara que el proyecto no estuviera en buena forma, pero nueva información lo contradice y reaviva la esperanza.

Luego del anuncio del cierre de 4 estudios de Xbox, Jeff Grubb, uno de los informantes más confiables de la industria, aprovechó para hablar del pésimo estado en el que se encontraba Perfect Dark pese a que su estudio, The Initiative, llevara años trabajando en él.

Otros informantes acertados de la industria, como Liam Robertson, Alex Donaldson y Millie Amand reforzaron esta información.

Perfect Dark no estaría en pésima forma y pronto reaparecería

Sin embargo, en medio de la desesperanza apareció otro informante confiable, Nate the Hate, para ofrecer una actualización alentadora para todos los jugadores que esperan el primer proyecto de The Initiative y que contradice la información de otros filtradores.

Nate the Hate refiere que escuchó esta semana que Perfect Dark no se encuentra en semejante mal estado del que habló Jeff Grubb, mencionando sobre la posibilidad de que la información que compartió Grubb no sea actual.

¿Xbox volverá a hablar de Perfect Dark tras años de silencio?

Cuando fue cuestionado sobre los comentarios de Nate the Hate, Grubb mencionó que la información que obtuvo da cuenta de la percepción individual de un desarrollador y que, tal como refirió Nate the Hate, puede actualizarse con nueva información. Asimismo, aseguró que también ha escuchado que el título podría estar presente en el próximo evento de Xbox.

"Crear juegos tiene muchas partes móviles", explicó Grubb. "Alguien que trabajó en el juego definitivamente sintió que se veía mal, y esa parte podría no tener nada que ver con lo que aparezca en la presentación".

Por si te lo perdiste: The Initiative no ha hablado de Perfect Dark y su desarrollo preocupa.

