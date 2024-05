Esperado exclusivo de Xbox va muy bien en su desarrollo, revela reputado periodista

Aunque los últimos meses no han sido favorables para Xbox, la expectativa es que pronto la percepción de la marca mejore gracias a los eventos de presentación y algunos lanzamientos importantes. El Showcase de este año apunta para tener grandes anuncios y los rumores en torno a los proyectos en marcha comienzan a aparecer. Esta vez, hay noticias sobre uno de los exclusivos más esperados.

State of Decay 3 va muy bien en su proceso de desarrollo

De acuerdo con Jez Corden, reputado periodista de Windows Central, State of Decay 3 va por buen camino en su proceso de desarrollo (vía Wccftech). Este comentario, que parte de lo que fuentes le han revelado sobre el juego de supervivencia de Undead Labs, estuvo relacionado con los reportes de que otro exclusivo, Perfect Dark, no la está pasando bien: "sé que Jeff Grubb dijo que a Perfect Dark no le está yendo tan bien. Bueno, diré que he escuchado que State of Decay 3 lo está haciendo muy, muy bien y se ve muy, muy, muy bien".

State of Decay 3, uno de los juegos más esperados por los fans de Xbox

State of Decay 3 es uno de los proyectos más esperados para Xbox en esta generación, incluso Phil Spencer mencionó que es uno de los que más desea jugar. Sin embargo, no hay avances públicos sobre el punto en que se encuentra, ni ha sido protagonista en las últimas presentaciones de juegos de Xbox. Asimismo, diversos reportes han señalado problemas de organización derivados del cambio que experimentó Undead Labs pasando de estudio indie a propiedad de Xbox Game Studios.

Desde hace un par de años se reportó que The Coalition, estudio de Gears of War, envió un equipo para que ayudara a Undead Labs en el desarrollo. Fuera de eso, no hay más información, pero en este caso el silencio podría ser buena señal toda vez que no hay reportes recientes que indiquen problemas, infierno de desarrollo o un desastre en el interior del del estudio.

State of Decay 3 será la nueva entrega de la franquicia de supervivencia, estrategia y acción en mundo abierto post desastre zombie de Undead Labs. Los primeros 2 títulos agradaron a los fans, pero expusieron sus limites al ser proyectos independientes. Esta vez. se espera que al ser parte de Xbox Game Studios, el equipo y su tercera entrega den el gran salto de calidad.

