PlayStation tiene nuevos jefes: Sony nombra a Hermen Hulst y Hideaki Nishino

Por fin hay humo blanco en Sony y PlayStation. El periodo de interinato que inició tras el anuncio del retiro de Jim Ryan llegará a su fin y la exitosa marca de la compañía japonesa nombró a 2 directores generales que se harán cargo de esta división.

Hace unos momentos, el reputado periodista de Bloomberg, Jason Schreier, compartió información de último minuto pues Sony hizo oficial el nombramiento de 2 directores generales para PlayStation. Se trata de Hermen Hulst y Hideaki Nishino, quienes tomarán las riendas de Sony Interactive Entertainment a partir del próximo 1 de junio marcando el inicio de una nueva era directiva para la marca de gaming de Sony luego de que finalizará la era de Jim Ryan. Ambos reportarán a Hiroki Totoki, presidente de Sony, quien se convirtió en jefe interino de PlayStation en los meses posteriores a la salida del directivo británico.

