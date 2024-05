Stellar Blade: SHIFT UP pone fin a conspiranoia sobre supuesta censura de Sony

Stellar Blade fue un éxito por ofrecer calidad y cumplir con lo que prometía en materia de atractivo visual. Sin embargo, hubo un detalle que hizo a muchos jugadores enojarse con Sony por ejercer supuesta censura en el estudio desarrollador. Su líder echó por tierra todo esto y acabó con las teorías conspiranoicas.

Luego de que saliera a la luz que el parche de día 1 de Stellar Blade modificara algunos trajes de Eve, que la hacían mostrar menos piel, muchos jugadores atribuyeron estos cambios a un movimiento de censura por parte de Sony y PlayStation, responsables de su publicación, que obedecían a una agenda woke.

SHIFT UP explicó supuesta censura de trajes de Stellar Blade

El jefe del estudio y director del proyecto, Kim Hyung-Tae, ya había despejado dudas sobre lo que pasó con los cambios, pero fue más bien con una respuesta algo vaga y sin dar las razones por las que se hizo la modificación.

No obstante, en una entrevista reciente para GameAbout el creativo afirmó que los cambios se debieron a cuestiones de calidad y no por censura, dejando entrever que la versión final les pareció mejor pese a que no sea tan reveladora como antes y remarcó que los atuendos que ofrecieron con el parche de día 1 son el resultado final.

Stellar Blade ofrece atuendos tanto eróticos como elegantes

"Que los disfraces sean vulgares no significa necesariamente que sean buenos", explicó el desarrollador. "Como resultado, hay partes en las que el erotismo se reduce o se enfatiza".

SHIFT UP había mencionado que seguiría escuchando la retroalimentación de los fans y a partir de ello actuarían, dejando abierta la posibilidad de hacer cambios o dejar el atuendo como estaba. Luego de casi 1 mes de que se desatara la polémica, al parecer se optó por lo segundo.

Stellar Blade ya está disponible en exclusiva para PlayStation 5. Puedes encontrar más noticias relacionadas con él si visitas esta página.

