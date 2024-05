The Last of Us: así lucirán Joel y Ellie en la Temporada 2; fotos dividen la opinión de los fans

La Temporada 2 de The Last of Us continua en producción y el hype de los fans sigue en aumento. Esta mañana se liberaron las primeras imágenes oficiales de los nuevos episodios. Como no podría ser de otra forma, las fotografías muestran Joel y Ellie, protagonistas interpretados por Pedro Pascal y Bella Ramsey.

Por supuesto, las imágenes emocionaron a los fans de hueso colorado de la franquicia, quienes se mostraron entusiasmados con los avances. Sin embargo, las fotos también dividieron la opinión de una parte de la comunidad, sobre todo por la apariencia que Ellie tendrá en los capítulos de la Temporada 2.

Primeras fotos de la Temporada 2 de The Last of Us dividen la opinión de los fans

Las imágenes de la serie de HBO muestran a Joel y Ellie en diversas locaciones de Jackson, asentamiento donde ocurrirán escenas icónicas de The Last of Us: Part II. Los fans están más que contentos con la apariencia de Joel, pues creen que Pedro Pascal luce muy bien en el papel.

Sin embargo, hay personas que se mostraron preocupadas y decepcionadas por lo que le depara al popular personaje. Hay quienes aseguran que aún no están listos para ver los nuevos episodios de la serie.

Por otro lado, la segunda imagen muestra a Ellie preparada para la acción. Tal como ocurrió recientemente con fotos filtradas, la comunidad se mostró insatisfecha con el aspecto de Ellie, pues creen que el personaje no se ve de la edad que debería tener.

Por tal motivo, algunas personas creen que lo mejor hubiera sido dejar a Bella Ramsey fuera de la Temporada 2 y buscar a otra actriz para el importante papel. Por supuesto, también hay fans que están contentos de ver a la joven y talentosa actriz regresar a la producción.

“El hecho de que Ellie no sea mayor se sentirá raro al principio, pero estoy seguro de que me acostumbraré”, afirmó una persona en redes sociales. No te contamos más y te dejamos las imágenes abajo:

Joel y Ellie en la Temporada 2 de The Last of Us

La Temporada 2 de la serie contará con nuevos rostros. Veremos a Kaitlyn Dever como Abby, Isabela Merced como Dina, Young Mazino como Jesse, Ariela Barer como Mel, Tati Gabrielle como Nora, Spencer Lord como Owen y Danny Ramirez como Manny.

