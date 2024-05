PS Plus perderá otros 8 juegos en mayo; 34 títulos se van del servicio muy pronto

Hace poco se confirmó que 25 atractivos juegos tienen los días contados en PlayStation Plus y que dejarán de estar disponibles el 21 de mayo. Posteriormente, se reveló que el servicio de Sony también se quedará sin un atractivo título de PlayStation Studios este mes.

Desafortunadamente para los suscriptores, PlayStation Plus perderá aún más juegos en mayo. Esta mañana se reveló que otros 8 juegos se unirán a la lista. Esto significa que el servicio para PlayStation 5 y PlayStation 4 perderá en total 34 juegos muy pronto.

Estos 34 juegos dejarán PlayStation Plus en mayo

Más de 30 juegos dejarán PlayStation Plus muy pronto

Anteriormente, se confirmó que atractivo juegos como Final Fantasy IX, Final Fantasy VII, Final Fantasy VIII Remastered, Final Fantasy XV: Royal Edition y más entregas de la popular saga de Square Enix se irán de PlayStation Plus.

Además de llamativos juegos independientes y otras atractivas producciones de terceros, sabemos que Horizon Zero Dawn: Complete Edition también abandonará el servicio a pesar de ser un juego exclusivo de PlayStation desarrollado por Guerrilla Games.

Ahora, sabemos que otros 8 títulos tienen los días contados en el catálogo, entre ellos hay varias entregas de la popular saga Darksiders. Los juegos recientemente confirmados son Darksiders Genesis, Darksiders: Warmastered Edition, Darksiders: Deathinitive Edition y Darksiders 3.

Además, queda poco tiempo para disfrutar ELEX 2, MX vs. ATV Legends, Wreckfest y Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning. Con esto, PlayStation Plus perderá en total 34 juegos, una cantidad considerable que no agradará a muchos jugadores. Abajo te dejo la lista completa de títulos que se van el 21 de mayo:

ABZU

Adr1ft

How to Survive 2

The Artful Escape

Ashen

Last Stop

I Am Dead

Absolver: Downfall

My Friend Pedro

The Messenger

Jotun

Sundered

This Is the Police

This Is the Police 2

ELEX

ELEX 2

Monster Jam Steel Titans 2

Minit

Observation

Darksiders Genesis

Darksiders: Warmastered Edition

Darksiders: Deathinitive Edition

Darksiders 3

MX vs. ATV Legends

Wreckfest

World of Final Fantasy

Final Fantasy IX

Final Fantasy VII

Final Fantasy VIII Remastered

Final Fantasy XII: The Zodiac Age

Final Fantasy XV: Royal Edition

Final Fantasy X|X-2 HD Remaster

