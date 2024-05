Five Nights at Freddy's 2: ¿Cuándo se estrena la secuela? Universal revela fecha

Una de las noticias más esperadas por los fans de Five Nights at Freddy's ha sido revelada y ya hay fecha de estreno para la esperada secuela de la película que arrasó en cines el año pasado adaptando la tétrica historia del restaurante Freddy Fazbear's Pizza y sus animatrónicos.

Universal revela la fecha de estreno de Five Nights at Freddy's 2

De acuerdo con un reporte de Variety, Universal actualizó la información de estrenos provenientes de Blumhouse, casa productora de Five Nights at Freddy's y entre los datos se reveló la fecha de estreno de la muy esperada secuela. Según la información oficial, Five Nights at Freddy's 2 se estrenará en cines el 5 de diciembre de 2025. Tomando en cuenta el calendario, parece que 2025 será muy importante para Blumhouse, compañía que se ha especializado en el cine de terror, pues muchos de sus estrenos tendrán lugar ese año y parte de ello es la segunda película inspirada en el videojuego de horror que conquistó el gaming hace 10 años.

Five Nights At Freddy's fue un éxito en cines y recaudó $297 MDD

La secuela de la película Five Nights at Freddy's ha causado revuelo entre los fans pues piensan que habrá algunos personajes que regresarán. Aunque no hay detalles todavía, Blumhouse hizo público el eslogan "cualquiera puede sobrevivir cinco noches. Esta vez, no habrá segundas oportunidades" por lo que se especula con lo que sucederá después de las noches de horror que vivió Mike Schmidt, interpretado por Josh Hutcherson, como guardia de seguridad.

No te lo pierdas: Evento de Five Nights at Freddy's se avecina y tendría sorpresas para coleccionistas

Five Nights at Freddy's, como videojuego, debutó en agosto de 2014 y este año se celebrará el 10.° aniversario, por lo que se preparan sorpresas para los fans, de ahí que haya expectativa por un posible avance o trailer de la segunda película. Sin embargo, cabe señalar que, de acuerdo con reportes, la filmación sufrió un ligero retraso y se dice que el rodaje iniciará hasta otoño de este año.

Te interesa: Five Nights at Freddy's: este juegazo de la saga llegará pronto a una nueva plataforma

Mientras la secuela de Five Nights at Freddy's se cocina, los fans esperan noticias sobre el lanzamiento de la primera película en plataformas de streaming y rumores señalan que podría hacerlo primero en Max, de Warner Bros. Discovery. En ese sentido, es importante considerar que pese al tiempo que ha pasado desde el estreno y su disponibilidad en Peacock, la película de Five Nights at Freddy's ha sido, también, un gran éxito vía streaming así que es un producto ambicionado.

Recuerda que en este enlace encontrarás toda la información relacionada con Five Nights at Freddy's.

Sigue con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord /Telegram / Google News / MSN / Whatsapp