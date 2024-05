Five Nights at Freddy’s 2: ¿quién dirigirá la secuela? ¿Scott Cawthon participará?

Five Nights at Freddy’s dio el salto a la gran pantalla en 2023 con una gran aceptación del lado de los fanáticos. Para sorpresa de nadie, tendrá una secuela que intentará replicar su éxito. Aunque ya tiene una fecha de lanzamiento, se desconoce la mayoría de los detalles. Y sí, la comunidad se pregunta quién dirigirá la nueva película live-action.

Tras meses de rumores y especulación, Blumhouse Productions aprovechó el escenario de la CinemaCon de abril para confirmar que, en efecto, FNAF tendrá una secuela. Más adelante, en mayo, se reveló que la nueva entrega llegará a los cines de todo el mundo el próximo 5 de diciembre de 2025.

En este momento, se desconoce si todos los miembros del elenco original de la primera cinta regresarán para la secuela. Así mismo, los detalles sobre la trama y los nuevos personajes que se incorporarán permanecen como un misterio. No obstante, parece que ya se sabe quién dirigirá y producirá el proyecto. Hay buenas noticias para aquellos que amaron el filme de 2023.

Emma Tammi y Scott Cawthon participarían en la secuela de Five Nights at Freddy’s

De acuerdo con The Hollywood Reporter y Collider, la nueva cinta basada en el videojuego de terror será producida otra vez por Jason Blum, fundador y director de Blumhouse Productions. Igual de interesante, Scott Cawthon, creador de la franquicia, también se desempeñará como productor ejecutivo.

Aunque el filme original recibió críticas muy negativas por parte de los espectadores y la prensa especializada, fue del agrado de los fanáticos acérrimos de los juegos. Es posible que esas personas estén felices de saber que, según el informe, la directora Emma Tammi volverá en la secuela.

Emma Tammi sería la directora de Five Nights at Freddy's 2

Esta noticia sorprenderá a pocos. Tras el estreno de la primera película en octubre de 2023, la cineasta Emma Tammi expresó su interés por trabajar en una trilogía de la franquicia. Además, confesó que ya tenía algunas ideas interesantes que le gustaría abordar en la segunda entrega.

Por otra parte, Josh Hutcherson, quien interpretó al guardia de seguridad Mike Schmidt en el filme original de Five Nights at Freddy’s, se mostró entusiasmado por volver al set para trabajar otra vez con la directora y el resto del equipo. “Estoy emocionado de ver qué harán a continuación”, sentenció en una entrevista.

Aunque tendremos que esperar para conocer todos los detalles de carácter oficial, Blumhouse Productions ya compartió el slogan oficial de Five Nights at Freddy’s 2: “cualquiera puede sobrevivir 5 noches. Esta vez no habrá segundas oportunidades”.

La secuela de FNAF llegará a los cines a finales de 2025

