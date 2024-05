El nuevo Call of Duty llegaría a Xbox Game Pass en día 1; reporte emociona a los fans

Uno de los temas que más dio de qué hablar mientras se desarrollaba la controversia en torno a la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft fue, sin lugar a dudas, la disponibilidad de Call of Duty. Ahora que la adquisición se concretó y la compañía que alguna vez fue liderada por Bobby Kotick ya se encuentra bajo el paraguas de Xbox, los fanáticos se preguntan si los juegos de la franquicia llegarán a Xbox Game Pass.

Cuando la compra llegó a buen puerto, Microsoft aseguró que los juegos de Activision Blizzard se unirían eventualmente a su servicio de suscripción. Diablo IV, que llegó al catálogo a inicios de este año, fue el primer paso hacia esa dirección.

En lo que respecta a Call of Duty, Phil Spencer señaló en 2024 que, por cuestiones técnicas, los juegos de la saga aún no habían llegado a Xbox Game Pass. A medida que surgen nuevas pistas que insinúan que Microsoft planea lanzar los juegos clásicos de la franquicia en el servicio, un reporte avivó la esperanza de ver las nuevas entregas en día 1.

El nuevo Call of Duty de 2024 estará disponible día 1 en Xbox Game Pass, según informe

Hace unos días, un reporte del periodista Tom Warren de The Verge destacó que los ejecutivos de Microsoft discuten la posibilidad de no añadir la nueva entrega de 2024 y futuros títulos de la saga al servicio de paga. Según se informó, hay dudas sobre el posible impacto negativo que tendría esa estrategia en las ventas de una de las sagas más rentables del mercado.

Xbox se encuentra en una encrucijada debido a que debe lidiar con la desaceleración en las suscripciones de su iniciativa. Al respecto, Brad Hilderbrand, el exlíder senior de relaciones públicas de Microsoft, fue tajante y afirmó que la compañía necesita agregar juegos de alto perfil, como Call of Duty y Grand Theft Auto VI, para garantizar que el servicio sea sustentable.

Ahora, un reporte reciente del Wall Street Journal señala que Microsoft tomó la decisión de lanzar el nuevo Call of Duty de 2024 en Xbox Game Pass en día 1. Se especula que el anuncio oficial tendrá lugar en el Xbox Showcase del próximo 9 de junio, en el cual también se revelarán más detalles de la nueva entrega.

El Call of Duty de 2024 llegará día 1 a Xbox Game Pass, reporta el Wall Street Journal

No obstante, el informe no destaca si la compañía planea cobrar más por Call of Duty o si tiene la intención de que sólo esté disponible en el plan Ultimate del servicio de paga. Recordemos que el reporte de The Verge de la semana pasada también destacó que el gigante de la tecnología baraja la posibilidad de aumentar el precio de la suscripción.

Anteriormente, Sarah Bond, presidenta de Xbox, afirmó que todos los juegos propios de Xbox se lanzarán día 1 en Xbox Game Pass. Por supuesto, tendremos que esperar para conocer todos los detalles. Mientras tanto, el analista Daniel Ahmad compartió su opinión y cree que añadir el nuevo título de la saga en Xbox Game Pass desde el primer momento es la mejor estrategia.

“Este es el movimiento correcto para Microsoft porque es un título multiplataforma que se vende por $70 USD fuera de la suscripción y porque es un juego como servicio que tiene compras in-game. Ese modelo también puede funcionar para otros proyectos first-party de Xbox”, afirmó el experto.

En lo que respecta a la nueva entrega de Call of Duty, se especula que será una continuación de la subserie Black Ops. Rumores anteriores señalan que debutará este otoño.

Parece que Call of Duty: Black Ops regresará con un nuevo juego, ¿llegará a Game Pass?

Pero cuéntanos, ¿crees que es una buena estrategia que los nuevos juegos de la saga estén disponibles sin costo extra en el servicio desde el día 1? Déjanos leerte en los comentarios.

