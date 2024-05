Stellar Blade: SHIFT UP emociona a fans con próximo anuncio

Stellar Blade debutó a finales de abril, lo que significa que la próxima semana cumplirá su primer mes en el mercado y al parecer sus creadores están preparando un anuncio importante para celebrarlo.

El estudio surcoreano SHIFT UP aprovechó sus redes sociales para interactuar con los fans una vez más al compartir una imagen en la que se alcanza apreciar lo que parece ser uno de los Naytibas, los horripilantes enemigos del juego.

Pero lo que emocionó a los fans es que SHIFT UP acompañó la imagen con una invitación a prepararse para la siguiente semana, lo que muchos tomaron como una pista de un anuncio inminente para el juego.

Desafortunadamente, SHIFT UP no compartió más detalles al respecto, por lo que es difícil saber qué clase de anuncio prepara.

SHIFT UP hará un anuncio la próxima semana

¿Qué sorpresa estaría preparando SHIFT UP para los fans de Stellar Blade?

No obstante, a juzgar por previas entrevistas, es muy probable que se trate del anuncio de una nueva actualización para Stellar Blade. SHIFT UP confirmó que añadiría el Modo Foto y el modo Boss Challenge. Asimismo, el estudio surcoreano también anticipó que Stellar Blade tendría una colaboración bilateral con su otro juego, GODDESS OF VICTORY: NIKKE.

SHIFT UP había mencionado también que todo contenido adicional sería gratuito (a menos que se trate de una colaboración con una IP ajena), por lo que podemos esperar que el posible contenido DLC no tendrá un precio.

Por si te lo perdiste: SHIFT UP puso fin de una vez por todas a la conspiranoia por supuesta censura de Sony.

A juzgar por la imagen, que resalta las formas de los Naytibas a tal grado que la presenta de manera estética, es muy posible que SHIFT UP esté insinuando la revelación próxima del Modo Foto o tal vez junto con el prometido modo de juego enfocado en las batallas contra jefes.

Lo bueno es que los fans de Eve y compañía no tendrán que esperar mucho para descubrir la sorpresa que les prepara SHIFT UP.

Stellar Blade ya está disponible en exclusiva para PlayStation 5. Puedes encontrar más noticias relacionadas con él si visitas esta página.

