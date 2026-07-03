La industria de los videojuegos tiene grandes nombres que siempre generan entusiasmo: desde Grand Theft Auto hasta Final Fantasy; sin embargo, de vez en cuando surgen proyectos que sorprende a todo el mundo gracias a su excelente calidad e ideas originales. Sin lugar a dudas, Clair Obscur: Expedition 33 entra en esa última categoría.

El RPG inspirado en los títulos de rol por turnos de finales de la década de 1990 es fácilmente uno de los mejores juegos de 2025. El proyecto independiente recibió el aplauso de la comunidad y los críticos profesionales debido a su historia emotiva y gameplay divertido.

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El nuevo juego de Sandfall Interactive podría decepcionar a los fanáticos

Tras el éxito arrollador de dicha producción, es inevitable preguntarse qué es lo que tienen entre manos los desarrolladores del estudio francés Sandfall Interactive. Deberemos esperar para conocer una respuesta, pero algo ya está claro: algunos fans podrían encontrarlo decepcionante.

Esto, al menos, es lo que opina Guillaume Broche, director de Clair Obscur: Expedition 33 y fundador de Sandfall Interactive. El creativo apareció en el último episodio del podcast Video Game Club del canal de YouTube de Konbini, y durante su participación en el programa reveló algunos detalles relacionados con su próximo proyecto.

El desarrollador explica que todos los miembros del estudio han puesto su “amor” en el siguiente juego, pero reconoce que a algunos fanáticos podría no gustarle. Pero a pesar de que siempre existe la posibilidad de que su próximo título sea un fracaso, afirma que no le importa porque, al final del día, tampoco hicieron su proyecto anterior con las tendencias de la industria en mente.

Guillaume Broche fue muy cuidadoso con sus declaraciones, y en ningún momento brindó una pista que nos permitiera imaginar qué es en lo que trabajan los desarrolladores; sin embargo, adelanta que tomarán “algunas decisiones drásticas”, lo que podría ser del disgusto de un sector de la comunidad.

“Suena raro, pero no hicimos el primer juego para complacer a nadie. Y creo que por eso funcionó. Así que para el próximo juego, también tomaremos algunas decisiones drásticas, y puede que a la gente no le gusten. Así es la vida. Que nos sigan o no es decisión suya”, comentó el desarrollador.

Estas afirmaciones están en sintonía con lo que dijo Jennifer Svedberg-Yen, escritora principal de Clair Obscur: Expedition 33, a principios de este año. En aquel entonces, la creativa reconoció que ahora más que nunca hay muchas expectativas por el siguiente título de Sandfall Interactive, pero deja claro que confiarán en su instinto.

“Creativamente, siempre dejamos que nuestra guía sea nuestro gusto personal en cuanto a lo que consideramos genial, lo que disfrutamos y lo que queremos ver. He visto demasiadas series y libros influenciados por intentar complacer a mucha gente, y en el proceso pierden su esencia. Por eso, sentimos que debemos confiar en nuestros instintos y confiar en la visión del estudio”.

Guillaume Broche, director de Clair Obscur: Expedition 33, habla de su nuevo proyecto

¿Cuál es el siguiente juego de los autores de Clair Obscur: Expedition 33?

En la entrevista, Guillaume Broche reiteró que “Clair Obscur” es el nombre de la franquicia, mientras que “Exedition 33″ es sólo el subtítulo que muestra la idea general de la historia que el equipo quiso contar en esa ocasión.

Básicamente, esto abre la posibilidad a que Sandfall Interactive adopte un enfoque antológico y siga los pasos de otras franquicias importantes del género, como Tales of y Final Fantasy. En ese caso, es probable que cada nueva entrega presente un mundo totalmente nuevo con su propio reparto de personajes.

Aunque ese concepto suena muy interesante, por ahora no hay algo confirmado y deberemos esperar para obtener más información. Durante la misma charla, el creador de la franquicia afirma que tomar decisiones arriesgadas es la manera más sana de afrontar las expectativas de los fans, pues evita “sucumbir a la presión”.

Los fans sueñan con una secuela de Clair Obscur: Expedition 33

Pero dinos, ¿qué esperas del próximo juego de Sandfall Interactive? Déjanos leerte en los comentarios.

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