Los fans de Fatal Fury tienen una razón más para regresar a South Town, pues SNK confirmó la fecha de llegada de Duck King, uno de los personajes más queridos de la franquicia.

El peleador llegará como contenido descargable de la Temporada 3 de Fatal Fury: City of the Wolves, así que prepara tus mejores pasos, porque los próximos combates tendrán bastante ritmo.

Duck King vuelve con todo su estilo

Duck King es un rostro clásico de la saga y se caracteriza por combinar sus habilidades de combate con una enorme pasión por el baile. Su regreso mantiene intacta esa personalidad que lo convirtió en uno de los peleadores más particulares, y algo extraños, de Fatal Fury.

El personaje es originario de South Town y mantiene una rivalidad amistosa con Terry Bogard. De hecho, Duck conoció la derrota precisamente a manos del legendario protagonista cuando ambos eran más jóvenes.

A pesar de eso, la relación entre ambos evolucionó hasta convertirse en una rivalidad mucho más amistosa. Ahora, Duck tendrá otra oportunidad para demostrar que sus movimientos todavía pueden poner en aprietos a cualquier rival.

Cabe mencionar que el personaje tiene una conexión especial con Pao Pao Café, uno de los lugares más emblemáticos de South Town. Ahí suele pasar buena parte de su tiempo entre peleas, celebraciones y, por supuesto, sesiones de baile.

El peleador llegará muy pronto

Lo mejor de todo es que el personaje llegará el próximo 27 de agosto. Un punto interesante es que SNK confirmó que Duck King contará con voces de Cedric Williams en inglés y Anri Katsu en japonés.

Su incorporación forma parte de los contenidos de la Temporada 3 de Fatal Fury: City of the Wolves, por lo que los jugadores podrán sumarlo en menos de un par de semanas.

Cabe mencionar que el regreso de Duck King seguramente será una buena noticia para quienes llevan años siguiendo la franquicia. Después de todo, estamos hablando de un personaje que representa perfectamente ese estilo que tanto gusta de Fatal Fury.

Te recordamos que Fatal Fury: City of the Wolves está disponible actualmente para PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 y PC, mediante Steam y Epic Games Store.

¿Te emociona el regreso de Duck King a Fatal Fury: City of the Wolves? ¿Qué otro personaje clásico te gustaría ver en el juego? Cuéntanos en los comentarios.

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