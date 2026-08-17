XBOX Series S es fácilmente una de las consolas más controvertidas de la última era. La idea detrás de su concepción es bastante simple: ofrecer una plataforma a un precio más accesible a costa de poder técnico. La estrategia fue un éxito, pues es uno de los modelos más vendidos del hardware next-gen de Microsoft.

No obstante, la consola de menor potencia gráfica ha sido objeto de discusión y debate desde su lanzamiento inicial en 2020. Muchos jugadores creen que este dispositivo representa un lastre para la actual generación, e incluso algunos desarrolladores de estudios importantes ya hablaron públicamente sobre el tema.

Ahora, Thomas Mahler, fundador de Moon Studios, volvió a golpear el avispero al defenderse de las críticas de los fanáticos que se burlan de él. En su opinión, carece de sentido pedir que todos los juegos tengan un desempeño perfecto en la consola más débil de Microsoft.

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Creador de Ori y No Rest for the Wicked habla del XBOX Series S

A inicios de junio, el estudio detrás de Ori and the Blind Forest y Ori and the Will of the Wisps reveló que la versión 1.0 de No Rest for the Wicked llegará oficialmente en octubre de 2026, lo que marcará el fin del periodo de acceso anticipado. Junto a ese lanzamiento, también debutará el port para PlayStation 5.

En aquel entonces, Thomas Mahler confirmó que las versiones para las plataformas de Microsoft y Nintendo debutarán en una fecha “aún por confirmar”. Cuando se le pidió explicaciones sobre por qué el juego tardará más en estrenarse en las plataformas de XBOX, el creativo culpó directamente al Series S.

El jefe de Moon Studios incluso comparó la potencia del XBOX Series S con la de una plataforma portátil. Sus declaraciones fueron objeto de discusión, y todo parece indicar que aún recibe algunas críticas por parte de la comunidad.

A primera hora del lunes 17 de agosto, Thomas Mahler se pronunció una vez más sobre la polémica y criticó a quienes comparan No Rest for the Wicked con Grand Theft Auto VI, el videojuego más esperado de la década. “Me encantan los comentarios como este: ‘cómo se atreve tu juego a no funcionar a 60 fps en XBOX Series S cuando GTA VI sí lo hará’”, afirmó el creativo.

El desarrollador afirma que dichas comparaciones carecen de sentido porque aún se desconoce cómo funcionará el título de mundo abierto en la consola de menor potencia de Microsoft. También señala que, a diferencia de Rockstar Games, la mayoría de los desarrolladores no pueden invertir muchos recursos y miles de millones de dólares en un port.

No Rest for the Wicked tardará más en llegar a XBOX por culpa de las limitaciones del Series S

La polémica del XBOX Series S, ¿la consola podrá correr GTA VI?

Thomas Mahler asegura que “siempre son las personas que no tienen absolutamente ningún entendimiento técnico las que gritan más fuerte”, y señala que hay razones por las que los estudios enfrentan numerosos problemas al momento de realizar ports de sus juegos para el XBOX Series S.

El director de No Rest for the Wicked se atrevió a llamar la consola de Microsoft una “patata”, y sentenció que el “fanatismo [de los jugadores] no hará que esa afirmación sea menos cierta.

“Pero claro, la máquina de 6 años que costó $299 USD en el lanzamiento y que literalmente tiene la mitad de la RAM que un Steam Deck debería correr todos los juegos más nuevos a rendimiento perfecto, tiene sentido. No es como si otros desarrolladores no hubieran luchado con esta cosa durante mucho tiempo ya”, comentó el fundador de Moon Studios.

Sin duda, Thomas Mahler tiene un punto. En los últimos años, numerosos desarrolladores arremetieron contra el XBOX Series S. Por ejemplo, un artista de Rocksteady criticó a la plataforma de Microsoft y dijo que “ojalá nunca hubiera existido”. Por otra parte, las limitaciones del hardware obligaron a eliminar una de las características principales de Baldur’s Gate 3.

En este momento, se desconoce cómo correrá Grand Theft Auto VI en el XBOX Series S y si tendrá algún tipo de problema técnico en la plataforma de menor potencia. Strauss Zelnick, director ejecutivo de Take-Two Interactive, habló del tema en 2024 y sugirió que el título tendrá un buen desempeño en dicho hardware.

“Mira, apoyamos las plataformas donde están los consumidores, mientras sigan allí. Y encontraremos la manera de respaldarlas a pesar de sus diferentes niveles tecnológicos. Nuestros equipos son realmente buenos en eso. La verdad, no me preocupa”, comentó el directivo en aquel momento.

Aunque se desconoce cómo será su rendimiento, se sabe que Grand Theft Auto VI funcionará en XBOX Series S

Pero dinos, ¿estás de acuerdo con las palabras de Thomas Mahler? Déjanos leerte en los comentarios.

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