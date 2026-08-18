¿Te imaginas despertar dentro de un sueño y descubrir que la única forma de escapar es jugar con tus propios recuerdos? Esa es la inquietante propuesta de Time To Wake Up, un thriller psicológico desarrollado por Eye Blink Twice.

El título, que estaba anunciado para PC, ahora confirmó versiones para PlayStation 5 y Xbox Series y todas llegarán en el tercer trimestre de 2026, aunque todavía falta conocer la fecha exacta de lanzamiento.

Conoce una propuesta llena de sueños y pesadillas

En Time To Wake Up, los jugadores despiertan atrapados dentro de un sueño. Sin embargo, pronto descubren que están acompañados por una misteriosa voz que parece tener una particular fascinación por sus ojos.

Juntos iniciarán un viaje por los recuerdos del protagonista para encontrar una salida. El problema es que este recorrido estará lleno de escenarios surrealistas y situaciones bastante extrañas.

Además, la aventura llevará a los jugadores por zonas escolares que parecen sacadas de una pesadilla. Entre ellos habrá bibliotecas con poca iluminación, patios de juegos extraños y hasta baños capaces de convertirse en auténticos laberintos.

Aquí puedes ver el anuncio:

Tus ojos serán la clave para resolver los acertijos

Uno de los elementos principales de Time To Wake Up será la capacidad de modificar el entorno mediante los ojos del protagonista.

Al parpadear será posible cambiar los escenarios, activar o reiniciar elementos en movimiento, inundar habitaciones completas e incluso girar algunos espacios.

Estas mecánicas serán fundamentales para avanzar por los diferentes niveles y descubrir qué ocurrió realmente con el protagonista.

Cabe mencionar que la propuesta combinará exploración, acertijos y una atmósfera psicológica bastante peculiar, todo ello acompañado por escenarios diseñados para provocar una sensación constante de incomodidad.

Time To Wake Up llegará a PC, PlayStation 5 y Xbox Series a finales de este año.

¿Te llama la atención la propuesta de Time To Wake Up y sus mecánicas basadas en parpadear? ¿En qué consola te gustaría jugarlo? Cuéntanos en los comentarios.

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