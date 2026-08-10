El final de la segunda temporada de El juego del calamar nos dejó más preguntas que respuestas al ver a Cate Blanchett como una reclutadora en Estados Unidos. La parte conclusiva de la serie de Netflix, sugiere que la próxima temporada podría expandirse a otros lugares del mundo, dando inicio en Los Ángeles, Estados Unidos. Otro de los rumores apuntaba a que el director de esta producción sería David Fincher, director de El club de la pelea y Red Social.

A partir de la escena final, muchos fans se ilusionaron y corrió el rumor de que una secuela podría estar en planeación y, aunque nunca hubo un anuncio oficial, tal parece que Heckler, el nombre clave de este proyecto, era real, pero Netflix decidió cancelarlo.

Esta información fue revelada por el portal The Playlist, donde se asegura que fuentes cercanas a Fincher han revelado al sitio que Netflix ya no seguirá adelante con Heckler.

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Heckler, la serie que nunca existió de forma oficial

Los rumores apuntaban a que David Fincher estaría a cargo de la versión estadounidense de El juego del calamar; comenzaron con una publicación del periodista Jeff Sneider a través de X. Todo apuntaba a que, aunque se trataba de un spin-off, tendría una conexión directa con el final de la serie original.

Además de Fincher, Dennis Kelly, director de Utopia, sería el responsable de escribir el guion para Heckler. Otra de las cuestiones que se mencionan en el portal es que, a pesar de que Heckler ocurriría en Estados Unidos, se esperaba que las grabaciones se rodaran en Reino Unido.

HOT RUMOR: Netflix is courting DAVID FINCHER to produce and direct an American take on SQUID GAME. No idea whether he's engaging, but they want him to tackle this project BADLY, per multiple sources. — Jeff Sneider (@TheInSneider) April 13, 2023

Según las filtraciones, Netflix tenía mucho interés en crear versiones alternas de producciones coreanas con mucha popularidad. Con el paso del tiempo, el fenómeno coreano perdió fuerza y la plataforma de streaming redireccionó sus prioridades hacia otros proyectos. Mientras tanto, David Fincher comenzó con la producción Las aventuras de Cliff Booth, protagonizada por Brad Pitt, situación que le restaría disponibilidad para seguir con el proyecto de Netflix.

A raíz de esta situación, parece que el proyecto de El juego del calamar se ha diversificado y Netflix podría estar interesado en hacer diferentes versiones de la popular serie. Esto quiere decir que existe la posibilidad de que haya versiones que ocurran en otros países como Francia.

Lo más curioso de esta situación es que, a pesar de los rumores y de que algunos portales especializados aseguran que la planeación de Heckler estaba contemplada por Netflix, la serie nunca apareció listada por la compañía. Esto quiere decir que Heckler nunca se anunció, no tenía un plan de producción, ni tuvo un título de forma oficial.

Con esta información podemos pensar que, de ser cierto, Netflix ha cerrado definitivamente este capítulo y es muy probable que la continuación de El juego del calamar ya no esté a cargo de David Fincher.

¿Qué opinas del futuro de El juego del calamar? No olvides dejar tu respuesta e inquietudes en la caja de comentarios. Si quieres saber más sobre El juego del calamar, puedes visitar el siguiente enlace.

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