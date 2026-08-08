El próximo avance de Grand Theft Auto VI será más que un simple trailer, pues cambiará la forma en cómo las grandes compañías promocionan sus videojuegos. El nuevo vistazo al juego de Rockstar Games debutará primero en Netflix y será exclusivo de la plataforma de streaming durante 6 horas.

El anuncio generó sentimientos encontrados en muchos jugadores, quienes están sorprendidos y, a la vez, molestos con la estrategia de Take-Two. Sin embargo, Strauss Zelnick, presidente de la compañía, cree que será un “evento imperdible” que se sentirá como ver una serie de Netflix. Debido al ruido que generó la noticia, el directivo habló sobre su alianza con la plataforma de streaming y de por qué el avance extendido de GTA VI será algo único.

Video relacionado: La gran expectativa por GTA VI

¿Por qué el próximo avance de GTA VI se estrenará primero en Netflix?

En una reciente junta con inversionistas, Zelnick fue cuestionado sobre la alianza con Netflix para mostrar el próximo avance de GTA VI. Para muchos, se trata de un movimiento inusual y un tanto arriesgado, pues el trailer quedará detrás de un muro de pago y se emitirá en una plataforma que pocos relacionan con los videojuegos.

Take-Two y el servicio de streaming han colaborado en varias ocasiones en el pasado, pues diversos juegos de Rockstar Games se unieron al catálogo de Netflix Games y tuvieron una excelente recepción. Por ello, Zelnick considera que Netflix es “un excelente socio de marketing”.

El directivo resaltó que Netflix colabora “prácticamente con todas las redes sociales del mundo”, así que su servicio es la plataforma ideal para revelar el próximo avance de GTA VI. Se negó a hablar de cómo surgió esta nueva colaboración, así que sus términos son información confidencial.

“Netflix es un socio cercano de la compañía”, afirmó el ejecutivo. “Siempre estamos en conversaciones sobre posibles colaboraciones, y esta es una alianza innovadora que Rockstar ha concretado con nuestros amigos de Netflix”.

Bastantes jugadores criticaron la decisión en las redes sociales, pues no están dispuestos a pagar una suscripción para ver el trailer de GTA VI antes que otros. Otra parte de la comunidad especula que el avance será un éxito y que, incluso, aumentará el número de usuarios de Netflix.

El juego más esperado del año se promocionará en Netflix el próximo 27 de agosto

Jefe de Take-Two asegura que el vistazo a GTA VI en Netflix será algo muy especial

Take- Two y Netflix están convencidos de que esta nueva forma de presentar trailers de videojuegos será parte de “la próxima generación de narración y contenido” en la plataforma de streaming. Por ello, Zelnick considera que el avance extendido de GTA VI será algo único y especial.

En una entrevista con Bloomberg, el directivo afirmó que el vistazo al juego de Rockstar será más que un simple trailer, pues se sentirá como ver una serie. Zelnick cree que los jugadores sólo entenderán por qué eligieron a Netflix como socio tras ver el contenido, que describió como un “evento imperdible”.

El periodista Jason Schreier cree que la estrategia tiene sentido, pues las compañías buscan llegar a un público más amplio y despertar el interés de las personas que no disfrutan los videojuegos con regularidad.

El avance de GTA VI en Netflix busca llamar la atención de los espectadores poco familiarizados con los videojuegos

Encontrarás más información sobre Grand Theft Auto VI si visitas esta página.

Video relacionado: ¡Una locura! Todo sobre GTA VI: precio, Ultimate Edition, preventa, PS5 Pro y GTA Online

Fuente 1, 2