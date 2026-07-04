Anime Expo 2026 llegó con emocionantes noticias para los fanáticos de Bleach. La franquicia de Tite Kubo regresó con fuerza en años recientes gracias a varios proyectos nuevos que fueron bien recibidos. La sorpresa es que aún hay novedades que vienen en camino. A finales de 2025, Bandai Namco reveló BLEACH Mirrors High, un título muy especial para los seguidores del anime.

Durante el reciente evento, la compañía compartió un nuevo vistazo al videojuego, que narrará los hechos ocurridos después del arco Thousand-Year Blood War. Los jugadores podrán disfrutarlo gratis incluso antes de su estreno y conocer nuevos personajes de la saga gracias a una Beta.

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¿Qué es BLEACH Mirrors High?

En caso de que no lo sepas, Bandai Namco anunció BLEACH Mirrors High en diciembre de 2025. Se trata de un nuevo juego que llegará en algún momento del verano de este año a dispositivos móviles con iOS y Android. Lo atractivo el proyecto es que llevará la historia de la saga más allá de Thousand-Year Blood War.

Los fanáticos también están emocionados con este proyecto debido a que Tite Kubo está directamente involucrado en él. El mangaka se encargará de la historia, así como del diseño de escenarios y personajes. Por ello, BLEACH Mirrors High será fiel al estilo del anime y el manga.

Por si fuera poco, Kubo estuvo involucrado en las sesiones de grabación de voces y en la supervisión de todos los detalles relacionados con la narrativa, que se apegará a la historia principal de Bleach.

BLEACH Mirrors High será un juego de acción lleno de combates. Ichigo, Rukia, Renji y demás personajes icónicos protagonizarán esta aventura al lado de Shirane Sanari y Shirin Migishima, Segadores de Almas originales creados por Kubo especialmente para el juego.

Tite Kubo trabajó y supervisó el nuevo juego de la franquicia de anime

“Para este proyecto, he estado involucrado desde la reunión inicial y he trabajado en el título, el guion y los diseños de personajes. En cuanto a los diseños de personajes, me entusiasmé tanto trabajando en ellos que terminé haciendo más de lo que se me pidió”, explicó Kubo. “Para el diseño del logo, quería crear algo que reflejara mi estilo. Lo hice sencillo, pero que a la vez causara una buena impresión al instante.

Durante Anime Expo 2026, se confirmó que los jugadores tendrán una oportunidad de experimentar la acción de BLEACH Mirrors High antes de su estreno, todo gracias a una prueba que ya tiene fecha.

¿Cuándo será la Beta de BLEACH Mirrors High?

Bandai Namco anunció que el juego tendrá una Beta cerrada este mes. Los registros estarán abiertos a partir de hoy y hasta el 13 de julio en el sitio oficial del juego. La prueba se llevará a cabo del 22 al 29 de julio, tanto en dispositivos con iOS y Android compatibles.

La Beta cerrada estará disponible en japonés, inglés, francés, alemán, chino y coreano. Para jugar, se necesita un dispositivo de Apple con iOS 17.0, o superior, y 4 GB de RAM, como mínimo. Será necesario tener la aplicación TestFlight para participar.

En el caso de los usuarios con Android, requerirán un dispositivos con Android 12.0 o superior, con un mínimo de 6 GB de RAM. Para participar, es necesario hacer el registro pues, por ahora, no hay detalles sobre una Beta abierta. Abajo está el nuevo trailer

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