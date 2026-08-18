GTA VI es uno de los videojuegos más esperados de todos los tiempos, y muy pronto finalmente podremos verlo en acción a través de una presentación que tendrá lugar en Netflix; sin embargo, parece que un grupo de hackers se adelantó al anuncio oficial y compartió un par de videos que revelan muchos detalles inéditos del sandbox.

Rockstar Games guarda silencio sobre el tema, y es imposible verificar la autenticidad del supuesto material filtrado; sin embargo, las personas responsables del supuesto ataque cibernético compartieron un manifiesto en el que advierten que están dispuestas a compartir más contenido y atacar a otras grandes compañías de la industria.

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Videos filtrados con gameplay de Grand Theft Auto VI se hacen virales

Lamentablemente, Grand Theft Auto VI no es ajeno a las filtraciones. En 2022, una de las brechas de seguridad más importantes en la historia reciente del gaming reveló más de una hora de metraje del título de mundo abierto. Más adelante, en diciembre de 2023, el primer avance se compartió horas antes de su estreno oficial en Internet.

Ahora, parece que lo nuevo de Rockstar Games está bajo ataque una vez más. Durante el martes 18 de agosto de 2026, empezaron a circular un par de videos que, supuestamente, muestran gameplay de la nueva entrega de la franquicia. El material parece legítimo, pero es imposible saberlo con certeza.

El contenido que actualmente se comparte por Internet empezó a recibir reclamos por derechos de autor, lo que aumenta las posibilidades de que la filtración sea real. De cualquier forma, un grupo de supuestos hackers ya se atribuyó el ataque y amenazó con revelar nuevo material si las compañías no atienden sus exigencias.

Poco después de que se suscitó la filtración, el conglomerado conocido como Cyberleek compartió un extenso manifiesto en el que critica las prácticas de monetización que predominan en la industria. El texto arremete contra el auge de los juegos como servicio, la venta de licencias digitales en lugar de una propiedad real para los juegos, el contenido bloqueado en discos bajo DLC y el cierre total de servidores.

El grupo emitió 3 mandamientos para Rockstar Games y otras grandes compañías del sector:

No venderás reservas digitales

No venderás contenido descargable falso para un solo jugador

Preservarás el contenido single-player

“Estos mandamientos representan el mínimo, no el máximo, de lo que es aceptable”, se lee en el texto. En su comunicado, el grupo de hackers también amenaza con tomar represalias contra los publishers con filtraciones adicionales si incumplen los puntos que se mencionaron anteriormente.

Filtran nuevos videos con gameplay de Grand Theft Auto VI

Grupo de hackers amenazan a Rockstar con más filtraciones de GTA VI

Por ahora, se desconoce cuántas personas conforman el grupo o si es el esfuerzo de un individuo solitario.

Cyberleek comentó que recauda fondos para un “proyecto secreto”, pero no compartió más detalles. Mientras tanto, explicó con lujo de detalles sus 3 mandamientos y afirmó que si una compañía incumple alguno, la “atacará” y “no se detendrá hasta que [la empresa] emita una declaración pública y una disculpa con un compromiso concreto de mejorar”.

Ciertamente, Grand Theft Auto VI parece infringir al menos 2 de las 3 exigencias del grupo de hackers. En primer lugar, el videojuego de bloqueará contenido detrás de la Ultimate Edition de $100 USD, por lo que los jugadores que sólo adquieran la Standard Edition de $80 USD no podrán acceder a determinadas tiendas y objetos.

Por otra parte, las preventas de GTA VI ya están activas en la PS Store de PlayStation 5 y en la tienda de XBOX Series X|S. El grupo protestó en contra de Take-Two Interactive, la empresa matriz de Rockstar Games, por su decisión de vender reservas digitales del juego en lugar de ofrecer una versión física que incluya un disco.

“Si los editores quieren obtener ingresos antes del lanzamiento, pueden fabricar discos, imprimir cajas y colocarlos en los estantes. Así ganarán dinero mediante la producción física”, se lee en el manifiesto.

“Si podemos llegar a Rockstar, nadie está a salvo. Este es un mensaje para todas las grandes corporaciones: compórtense o serán el próximo objetivo (…) No habrá negociaciones privadas. No habrá acuerdos extrajudiciales. El público lo verá, o los las filtraciones no cesarán”, concluye el texto.

Al momento de redactar estas líneas, Take-Two Interactive guarda silencio sobre el tema. Mientras tanto, vale la pena recordar que la presentación oficial de Grand Theft Auto VI tendrá lugar el próximo 27 de agosto de 2026. El avance se compartirá primero en Netflix, mientras que los fans deberán esperar 6 horas para verlo gratis en YouTube.

Hackers exigen un lanzamiento físico de GTA VI y amenazan con filtrar más contenido del juego

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de este escándalo? ¿Crees que la filtración es real? Déjanos leerte en los comentarios.

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