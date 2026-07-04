La espera fue mucho más larga de lo esperado, pero Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito por fin tiene fecha para su estreno en streaming. Luego de conquistar la taquilla internacional y romper infinidad de récords, la película llegará este año a Crunchyroll.

La épica aventura de Tanjiro, Nezuko y compañía concluirá con una trilogía de películas que prometen darle el broche de oro a uno de los animes más aclamados de los últimos años. Muy pronto, los fanáticos por fin podrán revivir la primera parte de la batalla final contra Muzan desde sus hogares.

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Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito ya tiene fecha de estreno en Crunchyroll

La película Aniplex y Sony Pictures demostró el enorme potencial del anime en la pantalla grande y el impacto de la obra de Koyoharu Gotouge en la industria del entretenimiento. Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito recaudó más de $793 millones de dólares en la taquilla internacional y se convirtió en una de las cintas más exitosas de 2025.

La cinta superó los récords de producciones como Thunderbolts*, Capitán América: Un Nuevo Mundo y Misión imposible: Sentencia final. Incluso, superó lo conseguido por importantes producciones de Marvel y DC, como Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos y Superman.

Gracias a esto, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito se convirtió no sólo en uno de los lanzamientos más importantes del año pasado, sino también en la película de anime más taquillera de la historia, superando con ello a su antecesora, Demon Slayer: El Tren Infinito.

Ahora, los fanáticos por fin podrán disfrutar su acción y su impresionante animación desde Crunchyroll. Durante la Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle Celebration, panel celebrado en Anime Expo 2026, se confirmo que la cinta debutará en el servicio de streaming el próximo 28 de julio.

La primera parte del final de Demon Slayer llegará a Crunchyroll este mes

Poco después del estreno de la película en cines, Mitchel Berger, vicepresidente ejecutivo de comercio global de Crunchyroll, explicó que Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito tardaría en llegar a las plataformas de streaming, por lo que recomendó a los fans no perdérsela en el cine. La buena noticia es que la espera por fin concluirá en unas semanas.

¿Cuándo debutarán las secuelas de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito?

Aún quedan 2 películas pendientes para cerrar la trilogía y que los fanáticos conozcan el final del viaje de Tanjiro y su lucha contra las 12 Lunas Demoníacas. Por ahora, las cintas no tienen fechas exactas para su estreno, pero sabemos que la segunda parte está programada para algún momento de 2027.

La tercera y última parte de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito está programada para llegar a los cines en 2029, así que aún queda una larga espera por delante para disfrutar el final del anime.

Los fanáticos tendrán que esperar hasta 2029 para ver el cierre del anime

¿Cuáles son las películas de anime más taquilleras de la historia?

Demon Slayer llegó con fuerza y rompió todos los récords posibles en el cine. Gracias a esto, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito se convirtió en la película de anime más taquillera de la historia. La franquicia también domina la segunda posición con la ya mencionada Demon Slayer: El Tren Infinito.

A partir de la tercera posición, hay producciones muy queridas por los fanáticos de la animación japonesa como, Tu nombre, El Viaje de Chihiro y más. Abajo está la lista de las películas de anime más taquilleras de la historia:

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito — $793 millones

Demon Slayer: El Tren Infinito — $507 millones

Tu nombre — $405 millones

El Viaje de Chihiro — $359 millones

Suzume — $285 millones

El Niño y la Garza — $282 millones

The First Slam Dunk — $246 millones

El Increíble Castillo Vagabundo — $241 millones

Demon Slayer: Castillo Infinito — $209 millones

Ponyo y el Secreto de la Sirenita — $206 millones

El Tiempo Contigo — $192.3 millones

One Piece Film: Red — $171 millones

Jujutsu Kaisen 0 — $166 millones

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