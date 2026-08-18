PlayStation Plus se renovó en 2022, y ahora ofrece más beneficios que nunca a través de sus 3 niveles de paga. Los suscriptores de los planes más completos sabrán muy bien que tienen acceso a un catálogo rotativo que se expande cada mes con nuevos juegos; sin embargo, también existe el otro lado de la moneda.

Efectivamente, la librería de videojuegos que se incluye en PS Plus Extra y PS Plus Premium (Deluxe) sufrirá nuevas bajas. En esta ocasión, los jugadores de consolas perderán la oportunidad de jugar sin costo adicional un total de 10 videojuegos, incluidas algunas entregas de franquicias famosas.

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PlayStation Plus eliminará Persona 5 Tactics, EA Sports NFL 26 y otros 8 juegos

El catálogo del servicio de Sony se actualiza cada mes con nuevas adiciones para PS4 y PS5, pero eso significa que algunos títulos también deben ceder su lugar y abandonar la lista. Tristemente, la mala racha continuará en septiembre de 2026, pues una decena de propuestas ya tiene los días contados.

PlayStation actualizó la sección “abandonarán pronto” de PS Plus, y confirmó cuáles son los próximos títulos que dejarán de estar disponibles sin cargo extra en el programa de paga. Aunque la página no incluye una fecha de corte, se espera que estos juegos dejen el servicio el próximo 15 de septiembre.

En total, los suscriptores del servicio deberán despedirse de 10 juegos a mediados del próximo mes.

Posiblemente la pérdida más significativa de la siguiente tanda es Persona 5 Tactica, el spin-off del aclamado JRPG de ATLUS y SEGA. Esta entrega presenta una historia completamente nueva y se aleja del clásico combate por turnos para presentar batallas con un mayor énfasis táctico. Si bien no iguala la calidad del juego principal, fue del agrado de los fans en términos generales.

Los jugadores de PS4 y PS5 también deberán decirle adiós a EA Sports Madden NFL 26, la penúltima entrega de la popular serie deportiva de Electronic Arts. Aunque recibió críticas mixtas por parte de la prensa y los fanáticos, seguramente es un título que cumplirá con las expectativas de los seguidores de los simuladores de futbol.

También hay malas noticias para los fanáticos de Pixar, pues tanto Toy Story 2: Buzz Lightyear to the Rescue como Toy Story 3 abandonarán el catálogo de PlayStation Plus. La eliminación de estos títulos tiene sentido, pues ambas entregas formarán parte de la colección Retro Roundup que debutará en octubre.

A continuación, compartimos la lista completa con los 10 juegos que próximamente abandonarán la librería de PS Plus Extra y PS Plus Deluxe:

EA Sports Madden NFL 26

Persona 5 Tactica

Romance of the Three Kingdoms 13

Toukiden 2

Bubsy: The Woolies Strike Back

Toy Story 2: Buzz Lightyear to the Rescue

Toy Story 3

Shadowrun Returns

Shadowrun Hong Kong: Extended Edition

Shadowrun Dragonfall: Director’s Cut

Persona 5 Tactica y otros 9 títulos abandonarán PS Plus en septiembre de 2026

Más juegos llegaron a PlayStation Plus en agosto

A diferencia de los títulos que se ofrecen en PS Plus Essential, los videojuegos que forman parte del catálogo de PS Plus Extra y PS Plus Premium (Deluxe) abandonan la biblioteca de los jugadores de PS4 y PS5 una vez que desaparecen de la librería rotativa del servicio. En pocas palabras, muy pronto los usuarios perderán la oportunidad de probarlos sin costo.

Si bien es triste saber que 10 juegos tienen los días contados y abandonarán PlayStation Plus a mediados de septiembre, al menos el servicio se expandió en agosto con nuevas incorporaciones. Actualmente, los jugadores con una membresía activa tienen la oportunidad de disfrutar grandes experiencias como Helldivers 2 y Kingdom Come: Deliverance II. En esta página está la lista completa.

Adicionalmente, y por si lo anterior fuese poco, los títulos gratuitos de agosto aún están disponibles para todos los suscriptores de PS Plus Essential y niveles posteriores. Este mes, es posible reclamar sin cargo adicional un total de 3 juegos, incluidos Dying Light 2 y un popular estreno de día 1.

En julio, PS Plus perdió un total de 12 juegos, entre los cuales encontrábamos experiencias como Tropico 6 y Onee Chanbara Origin. Por su parte, durante agosto se eliminaron otros 9 videojuegos, incluido el popular Dead Island 2.

Pero cuéntanos, ¿eres fanático de alguno de los juegos que abandonarán el servicio en septiembre? Déjanos leerte en los comentarios.

Lista completa con los 10 juegos que serán eliminados de PlayStation Plus en septiembre de 2026

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