Grand Theft Auto VI promete ser uno de los videojuegos más ambiciosos de la historia, lo que se verá reflejado en la forma en que los personajes interactúan con el mundo abierto y el resto de habitantes de la ciudad. También es imposible ignorar que la relación de Jason y Lucía es el núcleo de la aventura. Pero, ¿fortalecer ese vínculo equivale a engañar a tu pareja?

Parece una pregunta absurda, pero recientemente generó debate en Internet debido a un artículo de una importante cadena de noticias. Si bien la inmensa mayoría de hombres y mujeres consideran que jugar GTA VI está lejos de ser un acto de infidelidad, un porcentaje considerable piensa lo opuesto.

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¿Se puede engañar a tu pareja con un videojuego? GTA VI revive el debate

El nuevo título de Rockstar Games presenta una dinámica tipo Bonnie y Clyde, pues es el primer juego en la historia de la franquicia en la que los protagonistas son una pareja. Si bien ambos personajes participarán activamente en las misiones y las actividades fuera de la campaña principal, el factor romántico es opcional.

Los desarrolladores señalaron que no querían obligar a los jugadores a desarrollar la relación amorosa de Jason Duval y Lucía Caminos. Los aspectos románticos son meramente opcionales, pero los fanáticos pueden fortalecer ese vínculo al tomarse las manos, responder los mensajes de texto, explorar la ciudad, etcétera.

Cada vez son más los videojuegos con elementos de rol que permiten a los jugadores establecer romances con diversos NPC; sin embargo, se podría argumentar que GTA VI es uno de los primeros grandes lanzamientos AAA de una franquicia popular que llevará esos aspectos a un público masivo.

Por eso mismo, BBC News planteó una pregunta interesante: “¿se puede engañar a alguien con un videojuego?” La cadena de noticias puso en el centro de la conversación a Grand Theft Auto VI, y destacó algunas de las actividades que los jugadores podrán realizar en el sandbox para fortalecer la relación de la pareja.

El artículo señala que, debido a que Jason y Lucía no tienen por qué mantener una relación sentimental en el juego, la decisión del jugador de fortalecer ese vínculo podría considerarse infidelidad. Al final del día, esa mecánica obligaría a los fanáticos a ir de compras, hacer ejercicios, coquetear y tomarse de las manos.

Los jugadores de GTA VI pueden hacer que evolucione la relación de Jason y Lucía

¿Jugar Grand Theft Auto VI es como engañar a tu pareja? Los gamers están en desacuerdo

La cadena de noticias también compartió los resultados de una encuesta de YouGov, que entrevistó a más de 4000 adultos británicos durante septiembre de 2026. Los resultados demuestran algo bastante obvio: la inmensa mayoría de las personas creen que es un disparate comparar los videojuegos con la infidelidad.

De acuerdo con las entrevistas, solamente 4% de los hombres consideran que jugar GTA VI y desarrollar la relación sentimental entre Jason y Lucía podría compararse con engañar a tu pareja, mientras que 7% de las mujeres piensan lo mismo. En contraste, 75% de los adultos varones no lo ven como un acto de infidelidad, a la par que 70% de las mujeres opinan de forma similar.

La encuesta revela otro dato interesante: 13% de los hombres consideran que las interacciones románticas entre los protagonistas pueden ser incómodas. Además, los resultados dejan en evidencia que las mujeres son considerablemente más propensas a tener una opinión negativa sobre el asunto.

Eso sí, la inmensa mayoría de los encuestados creen que es una interrogante que carece de sentido. Alli Franco, una creadora de contenido con más de 1 millón de seguidores en TikTok, le dijo a BBC News que se sintió “consternada” al ver que el tema en torno a Grand Theft Auto VI desató el debate en Internet.

“Si tu pareja se siente insegura respecto a un personaje de ficción, entonces es necesario que reflexiones seriamente sobre ello. Es similar a estar enamorado de una estrella de TV, pero aún más alejado de la infidelidad debido a que no hay ninguna otra persona involucrada”.

Pero por increíble que parezca, hay quienes tienen reservas y consideran que es un tema con matices. “Pero ser honesto, depende. Si cancelas planes con tu pareja o diriges tus sentimientos hacia un personaje de ficción, entonces eso es un poco raro”, comentó una persona en el video de Alli Franco.

La inmensa mayoría de las personas consideran que jugar Grand Theft Auto VI no equivale a engañar a tu pareja

Pero cuéntanos, ¿crees que jugar GTA VI podría compararse con ser infiel? Déjanos leerte en los comentarios.

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Fuente 1 y 2