Grand Theft Auto VI será la primera entrega de la franquicia protagonizada por una pareja. La relación entre Jason y Lucía es el pretexto ideal para que Rockstar Games explore el lado más romántico de la franquicia y proponga cosas únicas para la historia de la nueva entrega.

Rob Nelson, jefe de desarrollo y codirector de Rockstar North, confirmó que la relación amorosa de los protagonistas será fundamental en la historia de GTA VI, pero también reconoció que no todos los fans estarán contentos con el lado romántico del juego.

Por ello, Rockstar Games diseñó GTA VI de una forma muy especial para que la relación entre Jason y Lucía sea parte central de la historia, pero sin obligar a los jugadores a ser un cupido que fortalezca el vínculo entre los personajes mientras no cometen crímenes.

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El romance entre Jason y Lucía será muy importante en la historia de GTA VI

El avance extendido de GTA VI dejó claro que la relación de Jason y Lucía será pieza central de la narrativa. Veremos a los personajes planear y ejecutar crímenes juntos, pero también pasar parte de su tiempo libre en todo tipo de actividades que reforzarán su vínculo amoroso. De hecho, los jugadores tendrán la opción de fortalecer la relación, pero no será algo obligatorio.

Durante una charla con IGN, Rob Nelson explicó que la relación de los protagonizas será muy importante para la historia, pues la narrativa está estructurada de tal forma que Jason y Lucía permanecerán juntos la mayoría del tiempo, siempre trabajando como equipo. Así pues, serán los cómplices perfectos, pero no por ello los jugadores deberán estar atentos a su relación.

El directivo explicó que el vínculo entre los protagonistas no impactará necesariamente el gameplay de GTA VI, pues los jugadores tendrán la libertad de hacer o no ciertas actividades para darle aire fresco a la relación amorosa.

“Tengo que decir que se siente genial, si te gusta el concepto. Si no, no te molestes. Tú decides. Jason y Lucía siempre se apoyarán mutuamente en la historia y durante la acción, pero ¿pasar tiempo de calidad juntos y cultivar la relación? Eso depende del jugador, y no serás penalizado si no te interesan las partes sentimentales", explicó el creativo.

Jason y Lucía representarán el lado más romántico de Grand Theft Auto

Nelson prefirió no revelar muchos detalles sobre cómo explorarán el lado romántico de GTA VI, pero está emocionado de que la historia de Jason y Lucía le permita a Rockstar expandir este elemento de la franquicia con una narrativa intensa y emocional.

El creativo recalcó que no quieren imponer a los jugadores la relación y obligarlos a mejorarla con actividades especiales que estarán disponibles a lo largo del mundo de GTA VI. Sin embargo, considera que será una forma genial de pasar tiempo en el título.

“Le añade un elemento realmente interesante, y es una de las razones por las que quisimos abordar este tipo de historia, porque es completamente diferente para nosotros”, señaló Nelson.

¿Cómo se podrá fortalecer la relación de los protagonista de GTA VI?

El más reciente avance de GTA VI también demostró que Leonida será un lugar repleto de actividades secundarias para pasar el rato. Gracias a Nelson, sabemos que muchas de ellas servirán para fortalecer el vínculo amoroso entre Jason y Lucía.

Además de participar en atracos, los protagonistas podrán “pasear de la mano, ir al zoológico, estudiar animales, bucear, hacer paracaidismo, caminar por la playa, hacer kayak”. Por ahora, no está claro qué beneficios traerá hacer que Jason y Lucía pasen su tiempo libre juntos, pero Nelson cree que los jugadores se sentirán como “el guardián de su relación”.

“Debo decir que, ya sea que te metas en problemas, huyas de la policía, te subas a un coche o esperes al otro, jugar con ellos juntos es genial. Sientes que los cuidas, si eso es algo que te gusta”, concluyó el directivo.

El romance de GTA VI será importante, pero no el centro del gameplay

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