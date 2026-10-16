Grand Theft Auto VI se mantendrá fiel al estilo de la franquicia, así que los fanáticos pueden esperar un sentido del humor irreverente y mucha sátira. Debido a la naturaleza controversial del juego y la saga en general, muchos temen que haya algún tipo de censura o recorte de contenido.

Precisamente, un hallazgo reciente preocupó a los fanáticos. Y es que la comunidad notó que Take-Two Interactive modificó material oficial de la nueva entrega. Si bien se desconoce si existe la intención de modificar la experiencia jugable, los últimos descubrimientos activaron las alarmas.

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Censuran oficialmente a GTA VI, y los jugadores tienen dudas

Parece que el lanzamiento de Grand Theft Auto VI para el 19 de noviembre ya está tallado en piedra, por lo que un cambio en la fecha de estreno luce improbable. Con esto en mente, es totalmente lógico que Rockstar Games y Take-Two Interactive ya hayan puesto en marcha las estrategias de publicidad.

Strauss Zelnick, jefe de la compañía matriz del estudio desarrollador, afirmó hace un par de meses que la nueva entrega tendría una campaña de marketing única. Como parte de esos esfuerzos, se compartió un avance extendido a través de Netflix, y más recientemente se colocaron carteles en ciudades de todo el mundo.

Lo curioso es que los fanáticos descubrieron que el material promocional de GTA VI sufrió una censura, y es una situación que se observa en al menos 2 países. Se desconoce el motivo detrás del cambio, pero la comunidad no dudó en expresar su preocupación ante la posibilidad de que Rockstar Games decida recortar contenido.

Los fanáticos con ojo de águila notaron de inmediato que algunos carteles oficiales de Grand Theft Auto VI eliminan por completo todas las referencias a armas. Ese fenómeno se observó por primera vez en una de las torres Les Mercuriales de París, en Francia. Dicha pancarta se colocó esta semana, y de inmediato llamó la atención.

Al mirar la portada con atención, podremos ver que Lucía no sujeta la pistola que sí tiene en el arte original. Algo similar ocurre con la ilustración de Raúl Bautista, quien ya no posee en sus manos el rifle de asalto que aparece en la imagen oficial.

Es fácil creer que esa censura sutil se debe a una regulación local con respecto a la representación de las armas en la publicidad; sin embargo, y tal como señalaron los usuarios en foros y redes sociales, algo similar ocurre en múltiples ciudades de Estados Unidos.

Por ejemplo, la misma imagen censurada de GTA VI aparece en Times Square en Nueva York, así como en un autobús de pasajeros en Chicago. Quizás el caso más curioso es el del Hard Rock Stadium de Miami, que también muestra el arte promocional con los cambios visuales. Recordemos que Leonida está inspirada parcialmente en Florida.

Censuran el arte oficial de Grand Theft Auto VI en París, Francia

De nueva cuenta, se desconoce si estos ajustes responden a una normativa publicitaria o si Rockstar Games simplemente publicó versiones editadas para evitar problemas. Los jugadores recordaron que un mural oficial de la ciudad de Nueva York en Estados Unidos sí muestra las armas sin modificaciones.

China también censuró Grand Theft Auto VI

Por ahora, no hay información oficial que indique que Rockstar Games eliminará contenido o censurará la experiencia jugable de GTA VI. Al menos por ahora, los fanáticos pueden respirar con tranquilidad. Eso sí, la situación podría cambiar en función del país o la región.

Pocos días después de que Take-Two Interactive compartió el avance extendido de Grand Theft Auto VI, los fanáticos de China notaron un cambio molesto en el video que se publicó en el canal oficial de la compañía en la plataforma Bilibili. En dicha versión, aparece un efecto de difuminado que oculta casi en su totalidad algunas escenas.

Rockstar Games jamás se pronunció sobre esta situación, así que se desconoce si la censura sólo estará presente en el avance o sí los jugadores de aquella región pueden esperar que algo así suceda una vez que empiecen a jugar. De nueva cuenta, es posible que el cambio sólo responda a una normativa de publicidad.

Esta semana, la compañía compartió el trailer de lanzamiento de GTA VI. El nuevo adelanto permitió ver secuencias inéditas protagonizadas por Jason y Lucía, quienes tendrán una dinámica de pareja. También se reafirmó la fecha de estreno: el 19 de noviembre, lo que significa que la nueva entrega podrá competir por el GOTY.

Publicidad oficial de GTA VI tiene censura al eliminar todas las armas de fuego

Pero cuéntanos, ¿crees que el juego será censurado en todo el mundo? ¿Crees que los ajustes sólo estarán presente en la publicidad? Déjanos leerte en los comentarios.

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