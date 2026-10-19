Vince Zampella, cocreador de Call of Duty y cofundador de Respawn Entertainment, falleció en diciembre de 2025, a los 55 años, en un trágico accidente automovilístico. A casi 1 año de su partida, su legado se mantiene más que vivo en la popular franquicia de Activision y en prácticamente todos los shooters modernos.

Infinity Ward, estudio que Zampella también ayudó a fundar, no dejó pasar la oportunidad de rendirle un merecido homenaje en Call of Duty: Modern Warfare 4, cuya campaña ya está disponible en acceso anticipado. Con un breve y emotivo mensaje, la compañía recordó al desarrollador.

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Call of Duty: Modern Warfare 4 recuerda a Vince Zampella con un homenaje

La campaña del nuevo shooter está disponible en acceso anticipado desde el pasado 16 de octubre, así que algunos jugadores ya pudieron disfrutarla. Call of Duty: Modern Warfare 4 sorprendió a la comunidad luego de los recientes tropiezos de la IP, pues su campaña recibió elogios y ya es considerada una de las mejores de la saga.

Asimismo, el FPS asombró a los jugadores con un inesperado homenaje a Vince Zampella, cuyo talento hizo posible el nacimiento de Call of Duty. Faltan semanas para el 1.° aniversario luctuoso del desarrollador, así que Infinity Ward decidió reconocer sus contribuciones a la saga y a los videojuegos en general con una mención especial.

Al completar la última misión de Call of Duty: Modern Warfare 4, los jugadores verán una pantalla especial donde el estudio dedica el juego a Zampella quien, durante varias décadas, le dio identidad a la franquicia y moldeó los shooters modernos.

Asimismo, la desarrolladora rinde homenaje a varios creativos que trabajaron en la franquicia en años recientes y que también fallecieron hace poco. Entre ellos están Rainer Yang, Matt Canale y Preetam Raj Bordolo. Este detalle ha resultado emotivo para los jugadores veteranos de la saga, que crecieron con los juegos dirigidos por Zampella.

Con el mensaje “IN MEMORIAM: Vince Zampella”, Infinity Ward hizo que los jugadores recordaran una vez más al creativo y sus contribuciones a la industria. El desarrollador falleció el 21 de diciembre de 2025 en un choque automovilístico registrado en la vía Angeles Crest Highway en California, Estados Unidos.

Homenaje a Vince Zampella, cocreador de Call of Duty

El legado de Vince Zampella para los videojuegos

Vince Zampella es recordado con cariño por varios motivos, pero su trabajo como desarrollador es el que lo mantiene en la memoria de los jugadores. Sus contribuciones permitieron que los FPS evolucionaran a un nuevo nivel y, sin duda, llevaron a Call of Duty a la cima del género.

Medal of Honor: Allied Assault es considerado su primer gran acercamiento a los shooters y, en 2002, su éxito inicial lo impulsó a fundar Infinity Ward junto con Jason West y Grant Collier. Su talento llamó la atención de Activision, que compró la desarrolladora poco después.

Call of Duty nació de su deseo de hacer el juego definitivo ambientado en la Segunda Guerra Mundial. Estuvo al frente de entregas como Call of Duty, Call of Duty 2, Call of Duty 4: Modern Warfare y Call of Duty: Modern Warfare 2.

Posteriormente, Zampella y West se separaron de Activision y fundaron Respawn Entertainment, estudio que EA adquirió y que es responsable de Titanfall, Apex Legends y Star Wars Jedi.

Vince Zampella (1969–2025)

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