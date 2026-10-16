Call of Duty es una franquicia muy longeva, y para este punto es difícil que sorprenda incluso a los fanáticos más fieles. A veces, lo único que hace falta para contentar a la comunidad es apelar a la nostalgia. Los recientes relanzamientos de CoD: Black Ops 1 y CoD: Black Ops 2 son prueba de ello.

Las nuevas versiones para PS4 y PS5 de los clásicos de Treyarch fueron una de las grandes sensaciones de este verano, y dominaron las listas de popularidad en la consola de Sony. Ese éxito, aparentemente inesperado, demuestra que hay mercado para los títulos más antiguos. ¿Acaso eso significa que otros juegos viejos también volverán?

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Activision reconoce el poder de la nostalgia gracias al éxito de Call of Duty: Black Ops 1 y 2

A principios de este año, surgieron numerosos rumores que apuntaban a la posibilidad de que los videojuegos de 2010 y 2012 regresaran a las consolas actuales. La información era real, y el relanzamiento oficial de los títulos originales de PS3 tuvo lugar en julio de este mismo año.

Los ports para PS4 y PS5 eran representaciones casi exactas de las versiones de PlayStation 3, pero tienen sus propios servidores y, en consecuencia, eliminaron uno de los mayores problemas de estos juegos: los hackers. Además, incluyen las campañas single-player, el apartado multijugador y el modo zombies.

Según reportes, los relanzamientos de Call of Duty: Black Ops y Call of Duty: Black Ops 2 fueron un enorme éxito comercial y lograron despachar 11.3 millones de copias en conjunto en cuestión de semanas. También se colocaron en el top de los videojuegos más vendidos de julio en PlayStation, y superaron ampliamente a Halo: Campaign Evolved.

Durante una entrevista reciente para el medio The Game Business, Tyler Bahl, jefe de marketing de Activision, reconoció que el buen recibimiento de estos ports superó las expectativas de la compañía.

“sin duda, apelamos a la nostalgia de jugar con amigos. Los ports de Black Ops fueron un gran éxito. Pensábamos que funcionarían bien, pero no creíamos que tanto”, comentó el directivo. Enseguida, señala que este experimento demuestra que existe una “demanda latente de poder revivir los buenos viejos tiempos de jugar con amigos un viernes por la noche y divertirse”.

Tyler Bahl asegura que el próximo CoD: Modern Warfare 4 también tiene presente ese sentimiento nostálgico. Pero lo realmente importante viene enseguida. El jefe de marketing indica que la compañía aprendió mucho de estos ports, y afirma que aplicarán las lecciones aprendidas en la nueva entrega y proyectos que están por venir.

“Aprendimos mucho de estos ports, y empezamos a aplicarlo no solo a este juego, también a los títulos futuros”, concluyó el miembro de Activision. Es posible que la compañía se limite a analizar los videojuegos antiguos e intente replicar lo que los hace especiales en las próximas entregas, pero parece que también existe la posibilidad de que se relancen más títulos clásicos.

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Activision ya trabaja en la siguiente subfranquicia de Call o Duty

Durante la misma entrevista, Tyler Bahl reconoció que lanzar casi de forma seguida Call of Duty: Modern Warfare 2 y CoD: Modern Warfare 3, así como Call of Duty: Black Ops 6 y CoD: Black Ops 7, fue un gran error.

“No era algo que nuestra comunidad buscara. Los fans querían algo nuevo, y aunque había diferentes ambientaciones temporales y formas de jugar con nuevas características, ese cambio de tono era justo lo que buscaban”, comentó el jefe de marketing de Activision.

El directivo enfatizó que CoD: MW4, cuyo lanzamiento está previsto para el 23 de octubre de 2026 en PlayStation 5, Nintendo Switch 2, XBOX Series X|S y PC, cerrará todos los arcos del Capitán Price y marcará el fin de la serie Modern Warfare. Así pues, lo que sigue es impulsar una nueva subfranquicia.

“Ya anunciamos que un futuro título será una nueva subfranquicia y ya sentamos las bases. Pero estamos muy entusiasmados con Modern Warfare 4, y este juego responde a algunas de las peticiones [de los jugadores]”, comentó Tyler Bahl, quien también reconoció la importancia de probar nuevas fórmulas.

“En el futuro de los videojuegos, tenemos que innovar. Lo que escuchamos del público es que quieren juegos nuevos, mejores o diferentes. El panorama cambia ante nuestros ojos. Vemos cómo se crean juegos nuevos de la noche a la mañana, y cómo cambian los gustos y la forma en que la gente quiere jugar”, destacó el director de marketing.

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