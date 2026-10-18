Call of Duty es una de las franquicias de videojuegos más prolíficas por algo. Sin embargo, ese algo usualmente no es la campaña o el modo historia para un jugador, en especial en entregas recientes. Sin embargo, el título más nuevo es una excepción, pues su campaña es tan buena que le llueven elogios.

Cuando el director de mercadeo de Activision dijo que Call of Duty: Modern Warfare 4 y Grand Theft Auto VI eran los juegos verdaderamente importantes del año, muchos criticaron la manera de menospreciar el remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, pero hoy sabemos que el director decía esto no sólo por apoyar el producto de su compañía.

La campaña de Call of Duty: Modern Warfare 4 sorprende positivamente

Este fin de semana se lanzó el modo campaña de Call of Duty: Modern Warfare 4 y todos los que compraron anticipadamente el título ya pueden disfrutar este modo, y la sorpresa de propios y extraños es que está superando las expectativas que le tenían.

Al momento de redactar esta nota, el título tiene 2330 reseñas y son mayormente “muy positivas” en Steam y el sentimiento general de los jugadores es que se trata de lo mejorcito que Activision ha ofrecido en cuanto a Call of Duty contemporáneo, y algunos incluso colocan Call of Duty: Modern Warfare 4 dentro de su lista de entregas favoritas de la saga de todos los tiempos.

“El puro trailer se ve mucho mejor que la campaña de MW3 entera”, se lee en uno de los comentarios más votados en el avance del modo historia de Call of Duty: Modern Warfare 4.

Actores de Call of Duty: Modern Warfare 4 agradecen elogios y piden no hacer spoilers

Buena parte de este buen recibimiento de la campaña es por el trabajo de los actores que dan vida a los icónicos personajes de la saga, como el actor del Capitán Price, Barry Sloane, que agradeció a los fans por sus muestras de cariño, recordándoles que lo ve todo y lo lee todo. Lo más interesante es que también invitó a sus seguidores a no hacer spoilers de la historia y dejar que las demás personas disfruten la experiencia a su propio ritmo.

“Sobrecogida por su amor...”, expresó por su parte la actriz que interpretó a Valeria Garza, la ecuatoriana María Elisa Camargo. “No tengo palabras en este momento. Me siento honrada y bendecida por esta experiencia y leer cada palabra que comparten conmigo. GRACIAS”.

Overwhelmed by your love….. I don’t have words at this moment. Honored and humbled by this experience and reading every word you share with me. ❤️ GRACIAS #MW4 — Maria Elisa Camargo (@MariaECamargo) October 17, 2026

“Dejé mi alma en esto. Ahora es suyo. Sus mensajes han sido asombrosos. He leído a todos. Gracias. La comunidad de COD es especial. Les mando todo mi amor”, expresó por su parte el actor de Simon “Ghost” Riley, Samuel Roukin, invitando igualmente a los jugadores a no compartir spoilers de la trama.

Poured our guts into this.



Now it’s yours.



Your messages have been amazing. I’ve read them all. Thank you.



The COD community is special. So much love for you all.



Now then…keep the spoilers out of comments everywhere. Keep the suspense alive.



0-7 going dark. 💪🏼💀 pic.twitter.com/6Mse246h7u — Samuel Roukin (official) (@samuelroukin) October 17, 2026

A los comentarios de las personas que hicieron posible esta experiencia se sumó el del encargado de la narrativa y dirección de producción de Infinity Ward, Graham Hagmaier, sorprendido también por las geniales reacciones de los jugadores.

“¡Ver tantos asombrosos comentarios sobre las increíbles interpretaciones de nuestro elenco de MW4!”, expresó Hagmaier. “¡UN ENORME AGRADECIMIENTO a nuestros directores de elenco, Emily Schweber y Karen Sadow, que formaron semejante grupo de talento extraordinario!”.

Seeing so many amazing comments about the incredible performances of our #MW4 cast! A BIG THANK YOU to our stellar casting directors, Emily Schweber & Karen Sadow, who brought together such an extraordinary group of talent! 👏✨" pic.twitter.com/jHTRB8HoKC — Graham Hagmaier (@GBH_23) October 17, 2026

¿Ya probaste la campaña de Call of Duty: Modern Warfare 4? Cuéntanos en los comentarios.

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