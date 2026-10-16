Hace muchos años, los eventos de videojuegos en México caían a cuentagotas. Hoy, nuestro país es uno de los mercados de gaming más importantes del mundo y es líder en América Latina.

Millones de jugadores mexicanos están al tanto de las novedades y los juegos más populares y una de las franquicias más queridas es Call of Duty.

En unos días, se estrenará CoD: Modern Warfare 4 y hay grandes noticias para los fans de la Ciudad de México pues habrá una gran experiencia inspirada en la saga y aquí te contamos todos los detalles.

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¿Cuándo y dónde se llevará a cabo el evento de Call of Duty: Modern Warfare 4 en Ciudad de México?

La llegada de Call of Duty: Modern Warfare 4 a México tendrá una celebración especial. Activision prepara la MW4 Pop-Up Xperience, un evento presencial que durante 3 días llevará actividades relacionadas con el nuevo juego a Plaza Carso, frente al Museo Soumaya, en Ciudad de México.

El evento se realizará del domingo 18 al martes 20 de octubre de 2026, de 2:00 p.m. a 8:00 p.m. Los asistentes podrán encontrarse con otros seguidores de la franquicia y participar en diferentes dinámicas, incluyendo espacios para fotografías, regalos, exhibiciones de cosplay y encuentros con creadores de contenido.

Uno de los principales atractivos será la participación de integrantes del equipo de desarrollo de Infinity Ward, quienes estarán presentes para firmar posters especiales de Modern Warfare 4.

También habrá sesiones meet & greet con creadores como Rivers_gg, AGBIN3R y Marmota Espacial, además de otros invitados relacionados con la comunidad de Call of Duty.

El Museo Soumaya se convertirá en escenario de Modern Warfare 4

La celebración tendrá uno de sus momentos más llamativos durante la noche del domingo 18 de octubre. La fachada del Museo Soumaya será utilizada para un espectáculo de Projection Mapping, con imágenes relacionadas con Call of Duty: Modern Warfare 4 proyectadas sobre el emblemático edificio.

Además, durante el espectáculo existirá la posibilidad de conseguir un código del juego, por lo que los asistentes tendrán una oportunidad adicional de llevarse contenido relacionado con la nueva entrega.

El evento también tendrá una actividad especial para quienes quieran acudir caracterizados como sus Operadores favoritos, pues se realizará una exhibición de cosplay en la que los participantes podrán competir por un código de Modern Warfare 4 Edición Bóveda.

Activision también adelantó que habrá regalos exclusivos para las primeras personas que lleguen durante cada una de las jornadas.

Fight. Loot. Survive.



Take on Story Missions, face new threats, and earn rewards. DMZ Early Access begins October 20. pic.twitter.com/yLQ8rfdW0b — Call of Duty (@CallofDuty) October 9, 2026

¿Cuáles son los días y horarios de la MW4 Pop-Up Xperience?

La experiencia será en Plaza Carso, frente al Museo Soumaya, en Ciudad de México, y tendrá las siguientes actividades principales:

18 al 20 de octubre: evento general de 2:00 PM a 8:00 PM

18 de octubre: Projection Mapping en el Museo Soumaya, de 8:00 PM a 10:00 PM

19 y 20 de octubre: firma de posters con desarrolladores de Infinity Ward, de 2:30 PM a 3:30 PM

20 de octubre: exhibición de cosplay, de 6:00 PM a 7:00 PM

Durante los 3 días: fotografías, regalos, actividades y encuentros con creadores de contenido

El acceso estará limitado a personas mayores de 18 años, quienes deberán presentar una identificación oficial vigente. Activision también señala que la entrada al evento implica la autorización para utilizar fotografías y videos de los asistentes con fines promocionales.

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