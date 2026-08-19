Concord pasará a la historia como uno de los mayores fracasos de la industria del gaming. Aunque todo está dicho sobre este juego y su tropiezo histórico, aún de qué hablar. Y es que ahora resulta que algunas de las ediciones físicas se convirtieron en auténticos artículos de colección.

En efecto, las cajas que incluyen el malogrado título multijugador Firewalk Studios y Sony Interactive Entertainment ahora se venden a precios exorbitantes en Internet a través de plataformas en línea como eBay. Es lógico que los revendedores quieran hacer negocio con este juego que ahora es relativamente raro, pero también hay quienes sólo quieren deshacerse de él.

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Copias físicas de Concord se venden por hasta $1000 USD en eBay

Concord debutó oficialmente el 23 de agosto de 2024, aunque su periodo de acceso anticipado dio inicio el 20 de agosto. Esto significa que estamos a pocas horas de conmemorar su 2.° aniversario, aunque dudamos mucho que haya algo que celebrar debido al fracaso multimillonario que representó su lanzamiento.

El hero shooter de ciencia ficción tuvo un estreno mediocre y registró un récord risible de apenas 697 jugadores concurrentes en Steam. La situación tampoco fue mucho mejor en PlayStation 5, y los informes dieron cuenta de ventas muy bajas en consolas. En pocas palabras, fue un tropiezo absoluto en todos los frentes.

Tras el fracaso, Concord cerró oficialmente sus servidores en septiembre de 2024. Debido a su naturaleza 100% online, las copias físicas quedaron completamente inservibles. A pesar de que los discos del FPS ahora son simples pisapapeles, curiosamente se convirtieron en piezas de colección.

Poco después del cese de operaciones, los revendedores empezaron a ofrecer unidades físicas del shooter por cientos de dólares. Ya pasaron casi 2 años desde entonces, y resulta curioso que aún es posible encontrar ejemplares en eBay y otras tiendas en línea a precios exorbitantes.

Tal como señalan desde Destructoid, las cajas sin abrir y buen estado tienen certificados de alta calidad y son catalogadas como “raras”, por lo que se se venden por más de $400 USD en la plataforma de Internet.

Nosotros también dimos un vistazo por eBay, y descubrimos que una copia sellada de Concord se vende por la impresionante suma de $1000 USD, es decir, más de $18,000 MXN. Otro ejemplar se ofrece por £349.99 GBP, lo que equivaldría a unos $8000 MXN con el tipo de cambio actual.

Vale la pena señalar que las copias únicamente corresponden a la edición básica de Concord, que costaba $40 USD en su lanzamiento original en 2024.

Copias físicas de Concord se venden por hasta $1000 USD en eBay

Concord también se vende a precio de remate

Es imposible saber cuántas copias fabricó Sony, pero es posible que haya muchas unidades todavía en circulación en mercados de segunda mano y otras tiendas online. Aun así, dado el fracaso histórico que representó Concord en su lanzamiento, resulta lógico que el juego se ganara un cierto grado de rareza entre círculos de coleccionistas.

Con esto en mente, no es extraño ver que algunas personas intentan vender los discos del videojuego por más de $100 USD en la mayoría de los casos; sin embargo, mucha gente simplemente quiere deshacerse de este artículo completamente inútil, y lo vende a precios muy económicos.

Por ejemplo, una copia física para PS5 con la etiqueta dañada, que obviamente carece de un valor de colección, se vende por la baja cantidad de $25 USD en eBay. Eso sí, el año pasado se hizo viral el caso de una tienda minorista que vendía el título por $50 USD, a pesar de que los servidores ya están inactivos.

Aunque Concord pasó sin pena ni gloria, un grupo de jugadores intentó revivir el proyecto con servidores privados que permitían acceder a las partidas multijugador; sin embargo, PlayStation intervino y obligó el cese del desarrollo de esa versión extraoficial.

Concord también se vende a precios muy bajos en tiendas online

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