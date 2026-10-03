¿Eres fanático de futbol y quieres pasar un buen rato con tus amigos este fin de semana? Tenemos una sugerencia que seguramente llamará tu atención, pues podrás conseguir gratis un juego con reseñas muy positivas y demostrar tu habilidad en la cancha. Esto gracias un reciente lanzamiento que llegó a Steam, la popular tienda de juegos para PC de Valve. A continuación, te decimos cómo conseguirlo sin costo.

Video relacionado: El nuevo orden mundial del gaming: el mapa cambió por completo

Divertido juego de futbol está disponible gratis en Steam

Los juegos deportivos dominan las listas de popularidad, por lo que es normal saber que las grandes franquicias siempre están en el top de ventas. Paralelamente, existen proyectos de menor escala que buscan triunfar aprovechando la emoción que generan deportes como el futbol.

Uno de ellos es Global Football, juego independiente creado por Global Football Studios. El título debutó el pasado 18 de septiembre en Steam y recibió críticas muy positivas por parte de los jugadores de PC. Se trata de una experiencia puramente multijugador, pues cada participante controlará a un futbolista dentro de la cancha.

De esta forma, no estarás al mando de toda una escuadra y la cooperación será indispensable para triunfar, tal como sucede en el deporte real. Global Football ofrece partidos online de 5 contra 5, sin seguir las reglas exactas del deporte. Esto ya que sus encuentros duran aproximadamente 10 minutos.

Los participantes son asignados a roles concretos dentro de la cancha, así que puedes ser defesa, extremo o delantero, mientras que los porteros son controlados por la inteligencia artificial. La comunidad de Steam coincide en que Global Football es una experiencia sumamente divertida y que es ideal para pasar el rato con amigos.

La buena noticia es que el juego de futbol está disponible gratis para todos los usuarios de Steam, pues sus creadores decidieron lanzarlo como free-to-play. Así pues, basta con que vayas a su página en la tienda de Valve y des clic en el botón “Jugar” para añadirlo a tu librería de títulos.

Global Football quiere ser un título accesible y justo para todos, así que deja de lado los sistemas de estadísticas para enfocarse únicamente en la habilidad de los jugadores. En este sentido, se aleja de los simuladores y se acerca a los juegos de corte arcade, donde la coordinación es muy importante para ganar.

Otro aspecto interesante es que ofrece un editor de personajes, así que puedes crear y personalizar a tu futbolista. Es posible modificar su aspecto físico, así como su uniforme. Global Football fue pensado también como una plataforma para conocer a nuevos fans del futbol, por eso sus partidas son solo multijugador.

Por último, el título se complementa con partidas clasificatorias, torneos oficiales y rankings de clubes. Además, sus desarrolladores ofrecen actualizaciones gratuitas con nuevo contenido y mejoras.

El título recupera la diversión básica del futbol en Steam

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con el PC gaming.

Video relacionado: DLSS 5.... se ve horrible: la tecnología que arruinará tus juegos está aquí