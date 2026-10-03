Hace unos días te emocionaste con nosotros cuando te pláticamos que Dragon Ball Super: Beerus, el remake del polémico Dragon Ball Super, está en camino a Netflix. Afortunadamente, ese servicio de streaming no será el único lugar par averlo. O por lo menos eso es lo que dice nueva información.

Lo que pasa es que WDN ES - World Dubbing News, cuenta de X enfocada en compartir noticias relacionadas con producciones con doblaje latino, aseguró que Dragon Ball Super: Beerus también llegará a HBO Max. De este modo, los usuarios tendrán la oportunidad de verlo en 2 plataformas diferentes.

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El anime "Dragon Ball Super: Beerus" comenzará a emitirse este 16 de octubre en HBO Max Latinoamérica. #Anime #hbomax #Toei #Dragonballsuper #Dragonballsuperbeerus pic.twitter.com/lDkQ7NuNzA — WDN ES - World Dubbing News (@WDN_Topic) October 2, 2026

Según la fuente, Dragon Ball: Beerus llegará a HBO Max el próximo 16 de octubre. Esto quiere decir que debutará apenas unos días después del estreno de sus episodios en Japón.

Lo anterior puede que no sea ninguna sorpresa para la mayoría. Lo que pasa es que lo mismo sucedió con el más reciente estreno de Dragon Ball: Dragon Ball Daima. Recordemos que este anime se estrenó tanto en HBO Max como en Netflix para Latinoamérica.

Cabe mencionar que, hasta ahora, no se ha confirmado doblaje latino para Dragon Ball Super: Beerus. Dicho esto, es posible que la versión con voces para nuestra región llegue meses después.

¿Qué cambiará en Dragon Ball Super: Beerus?

Como te hemos contado, Dragon Ball Super: Beerus no es una simple retransmisión de la serie de 2015. Toei Animation ha desarrollado un proyecto que busca redimir las fuertes críticas que recibió la animación en sus inicios.

Bajo el diseño de personajes y dirección general de animación de Tadayoshi Yamamuro, junto al regreso de Norihito Sumitomo en la banda sonora, esta entrega ofrece una versión completamente pulida, con mejoras visuales evidentes y modificaciones narrativas en el desarrollo de los acontecimientos.

Según los reportes más recientes y filtraciones previas, la estructura de esta nueva serie se compondrá de la siguiente manera:

Total de episodios: 19 capítulos confirmados.

Arcos adaptados: La Batalla de los Dioses (enfrentamiento con Beerus), La Resurrección de ‘F’ (el regreso de Freezer) y el Torneo del Universo 6.

Fecha de estreno y dónde ver Dragon Ball Super: Beerus en Latinoamérica

El despliegue internacional será uno de los más rápidos en la historia de la franquicia. Aquí tienes el calendario y las plataformas confirmadas para la región:

Estreno en Japón: 11 de octubre de 2026.

Estreno en Max (HBO Max) Latinoamérica: 16 de octubre de 2026, según los rumores.

Netflix: Confirmado para octubre (disponibilidad exacta de episodios por anunciar según el territorio).

Crunchyroll: Aunque hubo dudas iniciales, información reciente apunta a que la plataforma especializada en anime también lo distribuirá en América Latina, alineándose con el lanzamiento global.

Antes de su llegada a streaming, la franquicia realizará una presentación especial del anime durante la New York Comic Con 2026, donde se revelarán los últimos detalles de esta edición definitiva que busca hacer justicia a los arcos con los que Goku y Vegeta regresaron a la televisión.

Y tú, ¿estás emocionado por ver Dragon Ball Super: Beerus? ¿En qué servicio piensas ver este remake? Cuéntanos en los comentarios.

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