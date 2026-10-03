El dominio de los juegos digitales y las plataformas de suscripción pusieron en jaque al formato físico. A pesar de que Sony planea abandonar el formato, aún hay importantes lanzamiento que alcanzarán a debutar en disco. Final Fantasy VII Revelation, el próximo RPG de Square Enix, será uno de ellos, aunque los fanáticos de la saga no están del todo contentos.

En caso de que no lo sepas, la última parte del aclamado remake no vendrá completo en su disco, pues será necesario hacer una enorme descarga para poder disfrutarlo de principio a fin. Esto tiene molestos a algunos fans, y Naoki Hamaguchi, director del juego, ha escuchado sus comentarios.

En una entrevista reciente, el creativo habló sobre la desaparición del formato físico. Afirmó que entiende las críticas de los jugadores, pues efectivamente Final Fantasy VII Revelation vendrá incompleto en el disco debido a su tamaño. Sin embargo, Hamaguchi pidió un poco de comprensión, pues luchó para tener una versión física del RPG.

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Director de Final Fantasy VII Revelation luchó por tener una versión física del RPG

A pesar de las críticas y los intentos de boicot, todo indica que Sony y PlayStation no darán marcha atrás a sus planes de abandonar el formato físico. La noticia sobre la llegada de Final Fantasy VII Revelation en dicho formato generó emoción, pero hubo un detalle que decepcionó a algunos coleccionistas.

Lo que pasa es que Final Fantasy VII Revelation pesará más de 200 GB, por lo que será indispensable hacer una descarga para poder disfrutarlo. Lanzar el título en varios discos no fue una opción para Square Enix, así que los jugadores deberán tener listo su SSD.

Durante una charla con Radio Times, Hamaguchi confirmó que el RPG llegará a las tiendas en un “disco clave”, es decir, que sólo contiene la primera parte del juego. Al creativo le hubiera encantado tener un lanzamiento completo en disco, pero la decisión no dependió totalmente de él.

Como fanático del formato físico, el desarrollador lucho “en la medida de lo posible” para que Final Fantasy VII Revelation tuviera una edición en disco, aunque fuera una que no incluyera el título completo. Reveló que hubo negociaciones “tanto internas como con las empresas propietarias” y sólo logró que el juego debutará en 1 disco.

“Comprendo perfectamente que haya quienes no estén de acuerdo con esa dirección”, dijo Hamaguchi. “Pero sólo quiero decirles que espero que entiendan que comprendo perfectamente su punto de vista y que hice todo lo posible. Es un tema muy delicado”.

Naoki Hamaguchi comprende las críticas por parte de los amantes del formato físico que esperan Final Fantasy VII Revelation

Naoki Hamaguchi espera que el formato físico siga existiendo

En la misma entrevista, el desarrollado japonés recordó su infancia y cómo los títulos físicos fueron importantes en su vida como jugador. En ocasiones Hamaguchi compra juegos en formato digital, pero trata de conseguir en disco o en cartucho aquellos títulos que le parecieron más interesantes y divertidos.

“Personalmente, de niño compré muchas ediciones físicas de videojuegos. A veces compro ediciones digitales, pero si le tengo mucho cariño a un título, quiero tener la versión física”, explicó el creativo.

Al igual que otros miembros de la industria, está decepcionado con la desaparición de los juegos en disco y cree que será difícil frenar el dominio de lo digital en los próximo años. Pese a ello, tiene esperanzas de que “los formatos físicos sigan existiendo de alguna forma en el futuro”.

Naoki Hamaguchi es entusiasta del formato físico y lamenta su desaparición

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