Backrooms promete convertirse en una de las películas de terror más extrañas y perturbadoras del año, pero lo que nunca esperamos es que tuviera un vinculo creativo con uno de los mejores videojuegos de la historia. Lo que pasa es que ahora su director confirmó que gran parte de su inspiración viene directamente de Portal 2, uno de los videojuegos más queridos de Valve.

Durante una entrevista con Letterboxd (vía GamesRadar), el director Kane Parsons habló sobre las influencias detrás de la película y aseguró que Portal 2 ha marcado prácticamente toda su vida creativa. El cineasta explicó que la atmósfera absurda, inquietante y hasta cómica del juego terminó moldeando la identidad visual y conceptual de Backrooms.

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Portal 2 inspiró los escenarios y la atmósfera de Backrooms

Parsons confesó que la saga Portal es “la influencia más fuerte” en todo lo que ha hecho hasta ahora. Según el director, los enormes laboratorios abandonados y decadentes de Aperture Science fueron clave para construir el extraño mundo de Backrooms.

“Portal 2 probablemente es la mayor inspiración para mí”, comentó Parsons. “Es inherentemente cómico y absurdo, y eso es lo que me gusta. Muchas decisiones creativas oscuras nacen de un humor inherente”.

El director también explicó que los escenarios del juego llevan años atrapados en su mente e incluso afirmó que suele soñar con ellos. Para Parsons, la sensación de estar dentro de espacios gigantescos, interminables y deteriorados conecta directamente con la esencia de Backrooms y sus famosos espacios liminales.

¿De qué se trata la película Backrooms?

Backrooms sigue a una terapeuta interpretada por Renate Reinsve, quien entra en una dimensión aterradora para encontrar a un paciente desaparecido interpretado por Chiwetel Ejiofor.

La cinta también contará con actuaciones de Mark Duplass, Finn Bennett, Lukita Maxwell y Avan Jogia.

La película llegará a los cines el próximo 29 de mayo y muchos fans del terror ya la consideran una de las producciones más interesantes del año gracias a su mezcla de horror psicológico, espacios surrealistas y origen en una de las series de YouTube más populares de la vida.

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