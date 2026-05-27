Pese a los aumentos constantes de precio, PlayStation Plus permanece como uno de los servicios más útiles y populares del mercado gracias, en gran medida, a su amplia gama de beneficios. Precisamente, los suscriptores activos del plan más completo y caro ya pueden probar sin costo alguno uno de los mejores juegos de 2025 y mucho más.

El programa de Sony evolucionó con el paso del tiempo, y uno de los cambios más importantes llegó en 2022 cuando siguió los pasos de Xbox Game Pass y dividió su oferta en 3 niveles principales: PS Plus Essential, PS Plus Extra y PS Plus Premium (Deluxe). Naturalmente, cada nivel da acceso a su propia serie de ventajas.

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PlayStation Plus lanza más de 40 demos gratuitos en PS4 y PS5

Los jugadores de PS4 y PS5 que poseen una membresía activa en el plan más caro tienen acceso a la mayor cantidad de beneficios, por obvias razones. Todos ellos deben saber que ya pueden probar sin cargo extra más de 40 títulos independientes, incluidos algunos de los lanzamientos más celebrados de los últimos años.

Noticias PlayStation Plus regalará un antiguo exclusivo de Xbox con 83 en Metacritic, un querido juego de lucha y un trepidante FPS Sony dio a conocer los 3 títulos que se podrán reclamar sin cargo adicional a través de PS Plus Essential y niveles superiores VER

Para aquellos que lo olvidaron, es preciso recordar que PS Plus Premium (Deluxe) da acceso a los demos gratuitos, que, como su nombre indica, son demostraciones de tiempo limitado que permiten a los fanáticos experimentar las horas iniciales de una amplia colección de videojuegos.

Sony actualiza la librería y añade nuevas pruebas con relativa regularidad, pero esta semana aumentó la apuesta y agregó más de 40 nuevos demos como parte de las promociones especiales de Days of Play. Los jugadores interesados deben darse prisa, puesto que dicha iniciativa tiene fecha de caducidad.

En el comunicado oficial, la compañía comentó que las más de 40 demostraciones solamente estarán disponibles del miércoles 27 de mayo al 10 de junio de 2026. Para descargar las pruebas y empezar a jugar, es necesario tener una suscripción activa en el nivel PlayStation Plus Deluxe.

PlayStation lanza 40 pruebas grauitas de PS Plus como parte de las promociones de Days of Play

Reiteramos que estas pruebas tienen tiempo limitado, lo que significa que no permanecerán para siempre en la biblioteca de los jugadores. La duración cambia en función del título, y va desde los 30 minutos hasta las 3 horas.

¿Cuáles son las nuevas demostraciones de PS Plus Deluxe?

Sony aseguró que revelará la lista completa de los demos disponibles en su blog, pero al momento de redactar este artículo aún no se comparte dicha información. Aun así, los fanáticos ya se dieron a la tarea de indagar en la PS Store para descubrir cuáles son las nuevas pruebas disponibles. Y sí, hay grandes sorpresas.

Posiblemente el demo más interesante es el Clair Obscur: Expedition 33, el ganador al GOTY en The Game Awards 2025 y un montón de otras premiaciones. Los suscriptores de PS Plus Premium (Deluxe) tienen la oportunidad de jugar un total 2 horas, tiempo suficiente para entender el contexto narrativo y familiarizarse con las mecánicas centrales.

Los jugadores con una membresía también podrán jugar Balatro, uno de los indies más aclamados de los últimos años que conquistó a la comunidad y que actualmente presume una calificación casi perfecta de 90 en Metacritic. Precisamente, esta promoción está enfocada en proyectos independientes y AA, como Hades, Baby Step y Cult of the Lamb.

Clair Obscur: Expedition 33 ya tiene un demo en PS5, se puede probar gratis por 2 horas con PS Plus

Ante la falta de una lista completa y oficial, estos son los demos gratuitos que la comunidad ha descubierto hasta el momento:

1000xRESIST

Absolum

Animal Well

Balatro

Besiege

Cairn

Cult of the Lamb

Demonschool

Despelote

Clair Obscur: Expedition 33

Dreams of Another

Fishbowl

Forever Skies

Hades

Hell Is Us

Inscryption

Lumines Arise

Kena: Bridge of Spirits

Satisfactory

Sea of Stars

Sektori

Temtem

The Alters

Tunic

Unbeatable

Los más de 40 demos gratuitos de PlayStation Plus llegan como parte del inicio de la promoción Days of Play, que también ofrecerá múltiples regalos y recompensas a los jugadores de PS4 y PS5. Por ejemplo, la comunidad tiene la oportunidad de conseguir crédito para comprar juegos en la tienda digital, meses para el servicio de suscripción y más.

Pero dinos, ¿cuál juego planeas probar primero? ¿Tienes alguna recomendación para el resto de los fans? Déjanos leerte en los comentarios.

Encontrarás más información sobre PS Plus si visitas esta página.

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