Meta emprendió la difícil pero necesaria misión de impulsar y diversificar las ganancias que generan sus plataformas y redes sociales más allá de la publicidad tradicional. Como parte de estos esfuerzos, por fin lanzará sus nuevas suscripciones “plus” de paga que estarán disponibles para Facebook, Instagram y WhatsApp.

Adicionalmente, la compañía de Mark Zuckerberg pondrá a prueba nuevos planes, de los cuales algunos están enfocados en la inteligencia artificial. De acuerdo con la información, ninguna de estas iniciativas reemplazará a Meta Verified, la insignia de verificación de pago existente.

Video relacionado: Phil Spencer dice que el metaverso apesta

Fue a principios de 2026 cuando el gigante de la tecnología y la comunicación informó sus planes de ofrecer un nuevo servicio de suscripción enfocado en sus principales redes sociales. Las pruebas comenzaron durante la primavera, y parece que finalmente se prepara el lanzamiento global.

Noticias Meta tropieza en los videojuegos y cierra 3 estudios: creadores de ReCore, Resident Evil 4 VR y Deadpool VR forman parte de una ola de recortes La historia de Twisted Pixel, Sanzaru Games y Armature Studio llegó a su fin VER

El objetivo principal de Meta es diversificar sus fuentes de ingresos y extraer mayor valor de su audiencia. Estas nuevas membresías serán premium, lo que significa que es necesario pagar un monto mensual. De igual forma, cada plataforma recibirá beneficios y características únicas.

Facebook Plus e Instagram Plus estarán disponibles a cambio de $3.99 USD al mes, mientras que WhatsApp Plus tendrá un precio mensual de $2.99 USD. Aún no se revela el cronograma de lanzamiento para cada región.

Los suscriptores del nuevo plan Facebook Plus tendrán la oportunidad de extender la duración de sus historias de 24 a 48 horas, enviar reacciones animadas en forma de corazón en las stories de sus amigos y ver cuántas veces las personas ven sus historias en sus perfiles.

En el caso de Instagram Plus, se observan beneficios bastante similares. Los usuarios suscritos tendrán la oportunidad de previsualizar la historia de otro usuario sin que se registre la visita, destacar una storie para alcanzar mayor visibilidad, crear listas de audiencia ilimitadas para las historias y más.

Los creadores de contenido y usuarios que intenten conseguir una mayor cantidad de seguidores o tener un mejor entendimiento de su audiencia serán los que más aprovecharán estas características, pero las personas comunes también pueden beneficiarse al tener más opciones para revisar quiénes están interesados en sus historias.

Meta agregará nuevos beneficios a sus redes sociales a través de sus planes plus para Facebook, Instagram y WhatsApp

Mientras los nuevos planes de Instagram y Facebook están más centrados en la expresión social, WhatsApp Plus es más simple y tiene un mayor énfasis en la funcionalidad. En específico, la suscripción permitirá a los usuarios de la app de mensajería conseguir más stickers premium y fijar hasta 20 chats adicionales.

Meta AI recibirá cambios y nuevos planes

La compañía también comenzó a probar 2 nuevos planes centrados en Meta AI, la división de inteligencia artificial. Estas iniciativas solamente están disponibles en Guatemala, Bolivia y Singapur, y se desconoce cuándo se lanzarán al público general en el resto del mundo.

Las nuevas suscripciones son Meta One Plus, con un precio de $7.99 USD al mes; y Meta One Premium, disponible a cambio de $19.99 USD. Ambos planes incluyen las mismas funciones y características, pero la alternativa más cara también ofrece mayor capacidad para consultas de procesamiento más complejas.

Finalmente, la compañía prueba actualmente 2 nuevos planes enfocados en creadores de contenido y empresas. Meta One Essential costará $14.99 USD y dará acceso a la insignia de verificación, protección contra la suplantación de identidad y otras funciones. Meta One Advanced de $49.99 USD mensuales incluirá las mismas características junto a beneficios exclusivos, como una mayor posibilidad de aparecer en la feed general de Facebook.

Los nuevos planes buscan generar ingresos para compensar la millonada que Meta invirtió en infraestructura de IA

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de estas nuevas iniciativas? Déjanos leerte en los comentarios.

Sigue este enlace para leer más noticias relacionadas con Meta y sus redes sociales.

Video relacionado: ¿Puede la inteligencia artificial crear videojuegos y arte?

Fuente