La versión digital de Super Mario Galaxy: La Película ya está disponible en algunas plataformas y los fans descubrieron nuevos detalles detrás de cámaras que están llamando mucho la atención. Gracias al contenido adicional incluido en esta edición, ahora sabemos que una de las escenas más emotivas de la película estuvo a punto de ser muchísimo más corta.

De acuerdo con información compartida por miembros del equipo de animación de Illumination, la secuencia donde la Princesa Peach finalmente libera a Rosalina en el Planeta Bowser originalmente iba a durar apenas poco más de un segundo. Sin embargo, la animadora Charlotte Mansard decidió transformar ese momento en una escena mucho más épica y emocional.

Por si te lo perdiste: Super Mario Galaxy: La Película ya tiene fecha de estreno para formato digital y físico, y confirman que habrá más de 1 hora de contenido adicional

La emotiva escena de Peach y Rosalina casi fue eliminada

Noticias Revendedores ofrecen palomera de Yoshi en miles de pesos, ¿dónde comprarla más barato? El coleccionable fue muy exclusivo, pero se agotó rapidísimo VER

Según explicó Mansard durante el material detrás de cámaras, la secuencia estaba planeada para durar únicamente 30 frames. No obstante, la artista consideró que el momento tenía potencial para convertirse en uno de los instantes más poderosos de toda la película.

La animadora comentó que quería hacer “algo muy épico” y terminó proponiendo ampliar la escena a 400 cuadros, una diferencia enorme respecto a la idea original. Gracias a eso, el rescate de Rosalina terminó convirtiéndose en uno de los momentos más emotivos para muchos fans de Nintendo y Mario.

Los artistas gráficos Millo Riccardi, David Pellé y François Boudaille también participaron en la explicación de cómo evolucionó la secuencia durante la producción, dejando claro que muchas de las mejores escenas de películas animadas pueden cambiar radicalmente gracias a las ideas del equipo creativo.

Entérate: Super Mario Galaxy: La Película recibió calificaciones pésimas por su ritmo frenético, pero fue una decisión deliberada para evitar que los niños y adultos se aburrieran

Super Mario Galaxy: La Película hizo historia en su primera semana

La película de Mario ya apunta a una tercera entrega

Noticias Takashi Tezuka habla sobre el futuro de Mario: “La serie debe seguir evolucionando para mantenerse relevante” Los creadores originales de Super Mario reflexionan sobre cómo mantener viva la magia del fontanero por los próximos 60 años. VER

Además de revelar detalles inéditos de producción, el lanzamiento digital también volvió a encender las especulaciones sobre el futuro cinematográfico de Mario. Reportes recientes indican que Nintendo e Illumination ya tendrían planes para una tercera película de Mario que podría estrenarse en 2029.

Por ahora, Super Mario Galaxy: La Película continúa expandiendo el universo cinematográfico del personaje más famoso de Nintendo y demostrando el enorme impacto que sigue teniendo entre fans de todas las edades.

En otras noticias: Tras el éxito histórico de Super Mario Galaxy: La Película, Nintendo querría hacer una adaptación de Luigi’s Mansion

¿Qué te pareció esta noticia? ¿Crees que fue lo mejor que le dieran más atención y espacio a esta escena? Cuéntanos en los comentarios.

Super Mario Galaxy: La Película llegó este año y su versión digital ya se encuentra disponible en varias plataformas (entre ellas YouTube). Puedes saber más sobre esta cinta si haces clic aquí.