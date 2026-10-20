El PlayStation 5 se convirtió en un artículo de lujo debido a los aumentos de precios provocados por la escasez de componentes y la crisis de hardware, una triste realidad que impacta a todos los modelos. Como una alternativa, Sony lanzará una versión mucho más barata, la cual ya está disponible para reservar.

Esa consola presenta un hermoso acabado oscuro, e incluye todas las características principales del modelo 100% digital. Así pues, es la mejor opción para quienes desean adquirir el PS5 sin gastar una fortuna. El problema es que esta nueva versión tendrá una venta limitada, y solamente algunos jugadores podrán adquirirla.

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Lanzan preventa del nuevo PlayStation 5 Midnight Black más económico

El PS5 digital se vendió por $399.99 USD en su lanzamiento inicial, por lo que se convirtió en la versión más accesible de la consola de actual generación. Tristemente, la industria de los videojuegos enfrentó numerosos problemas en meses recientes debido al crecimiento exponencial de la IA, que exige grandes cantidades de memoria.

En consecuencia, las consolas vieron aumentos de precio significativos en años recientes. El modelo 100% digital del PlayStation 5 ahora se vende por $599 USD, lo que incluso está por encima del precio original de la versión estándar del PS5. Es evidente que, hoy más que nunca, la plataforma es muy cara.

Sony aún no se pronuncia sobre más aumentos de precio, pero tampoco habla sobre la posibilidad de reducir el costo. En este contexto complicado, la compañía japonesa lanzará un nuevo modelo más económico, que permitirá a los usuarios ahorrar una cantidad considerable de dinero.

Hablamos del PlayStation 5 Midnight Black, anunciado por primera vez el pasado 13 de octubre de 2026. Tal como se prometió, esta versión ya está disponible para su reserva, así que los jugadores interesados pueden dirigirse a la página oficial de la empresa u otras tiendas online para apartar la consola antes de que se agote.

Si bien la preventa ya está en marcha, la plataforma digital se lanzará oficialmente el próximo 19 de noviembre de 2026; en efecto, el debut coincide con el estreno de Grand Theft Auto VI, el juego más esperado de la década. Lo nuevo de Rockstar Games es tan popular que ya provocó escasez de consolas en todo el mundo.

El PS5 Midnight Black tiene un precio aproximado de ¥55,000 JPY, lo que equivaldría a unos $350 USD. Reiteramos que es un gran descuento al considerar que el PlayStation 5 Digital Edition estándar se vende por $600 USD en las principales tiendas minoristas de la mayoría de los países.

El nuevo modelo PS5 Midnight Black es la versión más económica para jugar GTA VI en su debut

El PS5 digital Midnight Black sólo debutará en un país

Vale la pena destacar que el nuevo modelo Midnight Black del PlayStation 5 Digital Edition conserva todas las características principales de la consola, lo que incluye retrocompatibilidad con PS4, una unidad SSD de 825 GB, soporte para audio 3D y retroalimentación háptica para los mandos DualSense. Entonces, ¿cuál es la mala noticia?

El problema principal es que el PS5 Midnight Black, que actualmente se alza como la alternativa más barata, no es un producto destinado al mercado internacional, y todo parece indicar que jamás llegará a Latinoamérica, Estados Unidos, Europa y otras regiones.

Así pues, este nuevo modelo de la consola digital solamente se lanzará en Japón. El país del Sol Naciente tiene un grave problema de escasez y falta de inventario, pues incluso Sony impuso nuevas restricciones para adquirir el PS5 Pro en aquel territorio. Así pues, parece que esta versión pretende mitigar estos inconvenientes.

La compañía nipona aún no se pronuncia sobre un posible lanzamiento internacional, así que parece que los jugadores del resto del mundo deberán conformarse con la versión más cara. Los usuarios pueden intentar adquirir el modelo más económico en importación, pero eso conlleva su propia serie de complicaciones.

Hay que considerar que el nuevo PlayStation 5 Digital Edition Midnight Black se basa en la versión exclusiva de la consola de Sony que debutó en Japón, lo que significa que tiene bloqueo regional. Además, es imposible cambiar el idioma del software y únicamente las cuentas japonesas de PSN son compatibles.

El modelo Midnight Black del PS5 Digital Edition es exclusivo de Japón y no se venderá en Latinoamérica ni otras regiones

Pero cuéntanos, ¿te gustaría que este modelo llegue a México y otros países de Latinoamérica? Déjanos leerte en los comentarios.

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