La batalla digital entre la escena de jailbreak y PlayStation continúa y acaba de alcanzar un nuevo nivel. Para nadie es secreto que la compañía japonesa se ganó la enemistad de miles de jugadores gracias a sus posturas anticonsumidor, lo que derivó en que decenas de hackers se apresuraran a intentar vulnerar los sistemas de seguridad de PS5 en señal de protesta.

La comunidad de piratas hizo avances significativos en semanas recientes, e incluso descubrió formas de ejecutar videojuegos antiguos de plataformas first-party y de terceros en la consola de actual generación de Sony.

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En medio de este caos, PlayStation lanzó una actualización que, según se cree, ayudará a combatir posibles vulneraciones de seguridad. El estreno de dicho parche tuvo lugar poco después de que los hackers descubrieran un nuevo exploit que, en teoría, permitiría jugar Grand Theft Auto VI y otros grandes títulos de forma gratuita e ilegal.

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Sony lanza actualización de firmware para PS5 en medio de los intentos de hackeo

Para aquellos desconozcan el tema, vale la pena hacer un repaso rápido. En términos simples, el jailbreaking es una práctica que permite a los usuarios descargar e instalar software no oficial en un ecosistema cerrado, como las consolas de Microsoft y Sony.

En ese sentido, la comunidad de jailbreak hizo avances importantes en ese frente durante los últimos días gracias, en gran medida, al auge de las herramientas de IA, que permiten reescribir código con mayor facilidad.

Ya hemos visto que los hackers lograron instalar programas no autorizados fuera de la PS Store de Sony, lo que representa un grave peligro para la compañía japonesa y sus socios comerciales. ¿El motivo? Dichos softwares permitirían correr videojuegos piratas de forma gratuita.

La escena de homebrew mantiene el dedo en renglón, y el pasado 20 de octubre se publicaron pruebas que parecían indicar que los hackers entraron en el menú de depuración de la PS5 con el firmware 14.10. De esta manera, se creía que se alcanzó el máximo nivel de acceso de seguridad para la consola.

En medio de este escándalo, Sony sorprendió a la comunidad con el lanzamiento sorpresa de una nueva actualización para el sistema. Esta semana, la compañía estrenó el parche 26.07-14.20.00 de PlayStation 5. Las notas son muy escuetas, y sólo indican que se realizaron “mejoras en los mensajes y la utilidad en algunas pantallas”.

Si bien no se hace alguna mención a posibles correcciones de seguridad, llama la atención que el parche tiene un gran tamaño de 1.2 GB. Además, expertos de la escena de jailbreaking creen que este parche esconde medidas que buscan frenar el desarrollo de software no autorizado antes del inminente debut de GTA VI.

Sony lanza una nueva actualización de firmware para PS5, justo después de encontrarse un exploit de la consola

¿Por qué la escena de jailbreak quiere hackear a PlayStation?

Es evidente que el tira y afloja continuará por los próximos días, y está por verse si Sony logra mantener alejados a los hackers del lanzamiento de Grand Theft Auto VI. Debido a que los jugadores requieren descargar la última actualización de un juego, es necesario tener instalada la última versión del firmware de PS5.

Así pues, los hackers deben encontrar nuevas formas de vulnerar el sistema actualizado mientras Sony lanza nuevos parches que reinicien ese proceso. El crecimiento de la IA ha hecho que esta dinámica sea más intensa que nunca, y está por verse cuál parte será la primera en ceder.

Ahora bien, ¿por qué gran parte de la comunidad de hackers se enfoca en PlayStation y Rockstar Games? Ambas compañías dividieron las opiniones de la comunidad tras su postura con respecto al formato físico.

Sony anunció que dejará de producir videojuegos físicos a partir de 2028, además de que aseguró que los títulos digitales que se adquieren en la PS Store no les pertenecen a los jugadores. Por su parte, el estudio detrás de Grand Theft Auto VI confirmó que las cajas del sandbox estarán vacías y sólo incluirán códigos de descarga.

La escena de jailbreak rechaza esas ideas, así que continuará con sus esfuerzos. En días recientes, se encontró una manera de correr videojuegos físicos de PS2 en las consolas PS5, y posteriormente se descubrió que es posible hacer lo mismo con los lanzamientos de PS3. De igual forma, se lanzó una tienda digital que daba acceso gratuito e ilegal a más de 1000 videojuegos.

Logran hacer jailbreak en PS5 justo antes del lanzamiento de Grand Theft Auto VI, y Sony lanza actualización para Contrarrestarlo

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de este caso? ¿Crees que Sony logrará defender su ecosistema de los hackers ante el lanzamiento inminente de GTA VI? Déjanos leerte en los comentarios.

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