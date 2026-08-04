El periodo de consolidación en la industria de los videojuegos sigue en activo, aunque con mayor discreción que en años recientes. Sin embargo, hoy es un día histórico para el sector pues se cerró la compra de Electronic Arts.

Una de las compañías más grandes de la industria se convirtió en empresa privada y ahora tiene nuevos dueños, lo que significa que ya no cotizará en la bolsa de valores.

El trato se cerró por una cifra multimillonaria y no es para menos, pues se trata de una de las empresas gigantes en la industria con monstruos de mercado como EA Sports FC y The Sims.

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Es oficial: EA tiene nuevos dueños tras una adquisición por $55 mil millones de dólares

Tras finalizar el proceso de revisión ante distintos reguladores, Electronic Arts anunció hace unos momentos el cierre de la operación de compraventa a favor del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita (PIF), Silver Lake y Affinity Partners.

Al respecto, Andrew Wilson, director general de EA, declaró:

“Este momento reconoce a las personas extraordinarias cuya creatividad, ambición y pasión han hecho de EA una de las principales compañías de entretenimiento interactivo del mundo. Entramos en este nuevo capítulo desde una posición de fortaleza con socios que comparten nuestra visión y ambición. Juntos, invertiremos con valentía, aceleraremos la innovación y construiremos la próxima generación de juegos y experiencias para los cientos de millones de jugadores y fans que nos inspiran cada día”.

Asimismo, se informó que cada socio recibirá $210 dólares por acción ordinaria en su posesión antes del cierre. Finalmente, se confirmó que, a partir de este momento, las acciones de EA ya no se negocian y la empresa sale del NASDAQ.

EA Announces Completion of Acquisition by PIF, Silver Lake, and Affinity Partners https://t.co/aP1AE40EQS pic.twitter.com/H8ZHXrq7lP — Wario64 (@Wario64) August 4, 2026

El fondo árabe está muy interesado en las franquicias deportivas de EA

En el comunicado oficial, representantes de los nuevos dueños de EA celebraron la adquisición y revelaron sus intereses para esta nueva etapa.

Al respecto, Turqi Alnowaiser, vicegobernador y jefe de inversiones internacionales del PIF, declaró:

“El entretenimiento y el deporte son áreas clave de enfoque estratégico para el PIF, y están entre los sectores de más rápido crecimiento y evolución en todo el mundo. Juntos, estamos en una posición única para ser un socio a largo plazo del equipo directivo de EA en impulsar un crecimiento sostenido e innovación para EA y la industria”.

Uno de los puntos polémicos de la adquisición tiene que ver con la figura de Jared Kushner, director ejecutivo de Affinity Partners, cuyo historial político y posibles conflictos de interés son motivo de investigación en distintos sectores.

Tras la compra, señaló:

“EA ha creado historias, personajes y comunidades que se han convertido en parte de la vida cotidiana de cientos de millones de personas. Estamos entusiasmados de apoyar a la empresa mientras sigue llegando a nuevas audiencias, inspirando a la próxima generación de creadores y ampliando las formas en que las personas de todo el mundo conectan a través del juego”.

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