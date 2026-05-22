Los videojuegos evolucionaron mucho en los últimos años, por lo que la forma en que los fanáticos interactúan con ellos también es muy diferente. Gracias a las redes sociales y plataformas de creación de contenido, los jugadores la tienen más fácil para expresar su disgusto. De acuerdo con el exdirector de Dying Light, los desarrolladores están obligados a escuchar a la comunidad… pese a que a menudo se equivoca.

Tymon Smektała es una figura prominente en el legado de la popular franquicia postapocalíptica de Techland, pues pasó 13 años como director del exitoso videojuego de zombies. El veterano de la industria abandonó su puesto y se retiró a principios de este mes.

Durante su participación en la conferencia Digital Dragons, el creativo aprovechó la oportunidad para reflexionar sobre el alcance de la serie de parkour, la forma en que los fanáticos interactúan con los videojuegos que son de su interés y otros temas relacionados con las comunidades en línea.

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Los estudios deben escuchar a los fans, afirma exdirector de Dying Light

En la charla, el desarrollador afirmó que las compañías están obligadas a centrarse en los jugadores y escuchar sus opiniones. Según explica, los juegos dejan de pertenecer únicamente a los estudios una vez que llegan a las tiendas y los fanáticos empiezan a involucrarse.

“En cuanto lanzas el videojuego, deja de ser sólo tuyo. De repente, hay cientos, miles y ojalá millones de ‘partes interesadas’; jugadores con opiniones, recuerdos, frustraciones, teorías, ideas y peticiones. El juego empieza a pertenecer no solo a ti, el creador, también a quienes lo juegan”.

Más allá del debate de si los consumidores son dueños de los títulos que compran, las palabras del exdirector de Dying Light hacen referencia a la forma en que los fans se relacionan con sus juegos. En ese frente, asegura que las compañías no se limitan a vender productos, pues también “construyen une relación” con la comunidad.

Pero claro, ¿eso implica que el cliente siempre está en lo correcto? En lo absoluto. “Esto no significa que tengas que hacer lo que dicen los jugadores más ruidosos. No siempre tienen razón sobre la solución, y muy a menudo se equivocan”, comentó Tymon Smektała.

Así pues, la clave es encontrar un punto intermedio. El excreativo de Dying Light reconoce que los fanáticos siempre tienen razón en lo que se refiere a sus emociones, así que es importante escuchar sus opiniones cuando dicen que un título les genera cierta sensación.

Tymon Smektała cree que los fans no siempre tienen la razón, pero aun así hay que escucharlos

“Si algo les emociona, les asusta o les hace sentir especiales, hay que prestar atención”, comentó el veterano de la industria de los videojuegos.

Los jugadores y desarrolladores se dejan influenciar por los streamers

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En definitiva, las palabras de Tymon Smektała son muy interesantes y vale la pena analizarlas a profundidad. Y es que, ¿hasta qué punto los jugadores tienen el derecho de exigir a los desarrolladores? La respuesta está lejos de ser muy obvia en la mayoría de los casos.

Lo cierto es que los estudios deben escuchar la retroalimentación de la comunidad y atender las quejas más recurrentes. Al final del día, es una decisión inteligente escuchar a la mayoría.

Esta no es la primera vez que se aborda esta cuestión. A principios de mayo, Tim Cain, cocreador de Fallout, reflexionó sobre el tema y aseguró que un gran sector de los jugadores e incluso los desarrolladores se dejan influenciar demasiado por la opinión de los streamers y creadores de contenido.

“Muchos jugadores ni siquiera buscan reseñas en influencers; buscan en ellos que les digan cómo pensar sobre los juegos. Así que la gente no se forma opiniones a partir del video online, y lo que pasa es que imponen una opinión desde el canal que ven”, comentó el legendario desarrollador.

De igual forma, Tim Cain advirtió que este cambio de paradigma influye en la manera en que los estudios y desarrolladores abordan la producción de sus videojuegos.

Dying Light tiene una gran comunidad

Pero dinos, ¿estás de acuerdo con las declaraciones de Tymon Smektała? ¿Crees que el cliente siempre tiene la razón? Déjanos leerte en los comentarios.

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