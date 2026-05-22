Super Mario Galaxy: La Película será incapaz de igualar el éxito de su predecesora, pero aun así es un éxito rotundo en todo el mundo. Es lógico pensar en que Nintendo e Illumination están muy interesados en volver a colaborar en una nueva producción animada, pero la verdadera pregunta es cuándo debutará la posible tercera entrega.

Aunque la compañía japonesa a cargo de los videojuegos originales ya trabaja en una adaptación de The Legend of Zelda, aún no se pronuncia oficialmente sobre el desarrollo de una hipotética secuela de las aventuras del fontanero. En cambio, rumores señalan que producciones basadas en Star Fox y Donkey Kong están en el horno.

De cualquier forma, todo parece indicar que es mera cuestión de tiempo para que se anuncie Super Mario Bros. La Película 3. Al respecto, el actor que interpretó a la versión cinematográfica de Toad reveló la posible ventana de lanzamiento del nuevo filme de la franquicia.

Video relacionado: ¿Ya llegó la era de oro de las películas y series de videojuegos?

La secuela de Super Mario Galaxy. La Película se estrenaría en cines en 2029

Esta semana, el comediante e intérprete Keegan-Michael Key, quien dio vida a Toad en las adaptaciones de Illumination, mantuvo una entrevista con el portal ScreenRant para hablar del reciente lanzamiento en formato digital de la exitosa Super Mario Galaxy: La Película.

De forma inesperada, el actor estadounidense se pronunció sobre la posible ventana de estreno de la tercera entrega. En específico, señaló que habrá que esperar alrededor de 3 años para ver la secuela, pues quieren tomarse el tiempo necesario para “hacerlo bien”.

Noticias Super Mario Galaxy: La Película supera a uno de los peores filmes de 2025 y se convierte en la segunda adaptación de un juego más taquillera de la historia El largometraje Illumination es un éxito comercial pese a las críticas negativas, pero es poco probable que supere a su predecesor VER

Keegan-Michael Key señaló que Aaron Horvath y Michael Jelenic, quienes dirigieron la exitosa pero divisiva Super Mario Galaxy: La Película, “sienten una verdadera pasión” por la franquicia y están muy emocionados, igual que el resto del público. Y aunque la celebridad de Hollywood se disculpó por la espera, afirma que “valdrá la pena”.

“Queremos hacerlo bien y que todo salga perfecto. Deseamos cuidar hasta el último detalle. Y Michael y Aaron, nuestros directores, sienten una verdadera pasión por eso. Creo que les apasionan estos proyectos tanto como al público. Así que tenemos que hacerlo bien. Por eso, les ofrezco disculpas. Pero la espera valdrá la pena”, afirmó.

El actor detrás de Toad dejó caer la posibilidad de que la secuela de Super Mario Galaxy: La Película, cuyo nombre extraoficial es Super Mario Bros. 3, llegue a las pantallas de los cines en algún punto de 2029, lo que también coincide con las afirmaciones previas de Jack Black.

La cinta original debutó en 2023, mientras que la segunda entrega se estrenó oficialmente a principios de abril de 2026. Hubo una separación de 3 años, así que es lógico pensar en que el patrón se repetirá y la hipotética tercera adaptación animada de la franquicia debutará en 2029.

De acuerdo con Keegan-Michael Key, actor de Toad, Super Mario Bros. La Película 3 debutará en 2029

Super Mario Galaxy: La Película ya está disponible en formato digital

La semana pasada, Nintendo adelantó la fecha de estreno de la película live-action de The Legend of Zelda, cuyo debut ahora está previsto para finales de abril de 2027. Por otra parte, Universal Pictures dio a conocer que su próximo proyecto colaborativo con Nintendo debutará en 2028.

Por ahora, se desconoce oficialmente cuándo llegará la hipotética secuela de Super Mario Galaxy: La Película. Lo que ya es una certeza es que los fanáticos pueden adquirir la más reciente aventura galáctica del fontanero en formato digital.

Tal como se prometió, la cinta protagonizada por Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Charlie Day, Brie Larson y Donald Glover llegó a Prime Video y otras plataformas el pasado 19 de mayo de 2026. Actualmente sólo se puede comprar o alquilar, y se espera que su debut en streaming tenga lugar dentro de un par de meses.

Super Mario Galaxy: La Película es un éxito rotundo y ya recaudó más de $967 millones de dólares

Super Mario Galaxy: La Película también tendrá un lanzamiento en físico, lo que incluirá una edición coleccionista. El estreno de esta versión está previsto para junio.

Pero dinos, ¿qué te gustaría ver una tercera cinta de la franquicia? Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios.

Visita esta página para leer más noticias relacionadas con Super Mario Galaxy: La Película.

Video relacionado: Todo cambia con Super Mario Bros. La Película

Fuente