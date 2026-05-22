Lo sabemos: muchos insiders han perdido su credibilidad en días recientes por filtraciones relacionadas con Grand Theft Auto VI. A estas alturas, es difícil creer que alguien tenga información real y precisa sobre los planes de Rockstar Games para el lanzamiento del tercer trailer y las preventas del título.

Sin embargo, diversos fans están convencidos de que un nuevo reporte al respecto es correcto. Lo que pasa es que un insider con buena reputación reveló la supuesta fecha en que veremos el siguiente avance de GTA VI. Debido a su historial de filtraciones correctas, la comunidad le dio su voto de confianza y muchos esperan que el trailer llegue muy pronto.

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Insider revela posible fecha para el próximo trailer de GTA VI

Todos iniciamos la semana con el hype por las nubes pues, supuestamente, Rockstar iba a revelar un nuevo avance de GTA VI el pasado 18 de mayo. La preventa del juego también iba a iniciar el lunes, según una filtración de Best Buy, pero al final nada ocurrió.

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Recientemente, Take-Two compartió su informe financiero y confirmó que GTA VI sigue programado para el próximo 19 de noviembre. No obstante, nos quedamos con las ganas de conocer más sobre la nueva entrega y lo que ofrecerá.

La falta de noticias hace que las filtraciones y los rumores sigan a la orden del día. Ahora, un insider conocido como Graczdari reveló la supuesta fecha del tercer trailer. La cuestión es que los jugadores están de nuevo emocionados, pues confían en el informante.

Anteriormente, Graczdari desmintió correctamente la filtración Best Buy de GTA VI. También reveló con anticipación el port de Microsoft Flight Simulator para PS5, la versión física de The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered y el retraso de 007 First Light para Switch 2.

El insider tiene toda la atención de los fans de Rockstar, pues aseguró que apostaría €1000 EUR a que el nuevo trailer llegará el martes de la próxima semana, es decir, el 26 de mayo. Además, aseguró que habrá algo sobre GTA VI en el próximo State of Play.

Su reporte no está libre de dudas, pues señaló que Rockstar podría confirmar hoy la fecha del tercer trailer, algo que no ha ocurrido hasta ahora.

El próximo trailer del juego llegaría en unos días, según insider

“Si me puedes dar un enlace donde pueda apostar €1000 EUR a que el tercer tráiler de GTA VI saldrá el martes, haré la apuesta. Incluso podría apostar a que lo anunciarán mañana, aunque mis colegas del departamento de ventas de Sony me están diciendo por WhatsApp que esté atento, ya que Rockstar le ha dado algo a Sony con fines de marketing", afirmó el insider. “Claro que hay un 99.9% de probabilidades de que se estén riendo a mi costa, pero lo veré de todas formas, aunque solo sea por Wolverine. En cualquier caso, disfrutémoslo".

¿GTA VI estará en el próximo State of Play?

PlayStation y Sony confirmaron que su nuevo evento se celebrará el próximo 2 de junio. Uno de los protagonistas del State of Play será Marvel’s Wolverine, pero también habrá otros anuncios por parte de “los mejores estudios de todo el mundo”.

Usualmente, Rockstar se mantiene al margen de los eventos de PlayStation y Xbox para hacer revelaciones importantes, pero la filtración de Graczdari indica que el estudio estará presente de alguna forma en el State of Play.

A pesar de su buen historial, la realidad es que el reporte del insider es otro rumor por ahora. Algunos jugadores creen que su reporte se confirmará la próxima semana, pues hay indicios de que GTA VI tendrá una fuerte campaña de marketing con el respaldo de PlayStation.

Especulamos que si Rockstar está en el próximo State of Play, será para un anuncio menor y no para la revelación de un nuevo avance de GTA VI.

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