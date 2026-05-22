Hoy es un día para que todos los entrenadores del mundo celebren. Pokémon TCG (también conocido como JCC Pokémon) y Pokémon TCG Live le dan la bienvenida a nueva ola de cartas con el lanzamiento oficial de Megaevolución-Caos Creciente, expansión que ya puede conseguirse en tiendas de todo el mundo.

La nueva colección pone en el centro del conflicto a Greninja y Floette en sus poderosas formas Mega Evolución, llevando el caos a Ciudad Luminalia, la capital de Kalos.

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Mega-Floette desata el caos en Ciudad Luminalia

De acuerdo con The Pokémon Company International, la expansión presenta a Mega-Floette ex como una enorme amenaza que siembra destrucción durante la noche en Ciudad Luminalia, algo que resultará familiar a todos los que ya jugaron Pokémon Legends ZA.

Para detenerla, los Entrenadores podrán usar cartas como Mega-Greninja ex, Mega-Pyroar ex y Mega-Dragalge ex, además de otras criaturas que forman parte de esta nueva colección.

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Entre las cartas de Megaevolución-Caos Creciente, los jugadores podrán encontrar:

5 Pokémon ex Megaevolución (entre ellos Mega Greninja y Mega Floette)

5 Pokémon ex.

11 cartas de rareza Rara Ilustración.

18 cartas Pokémon y de Entrenador Rara Ultra.

6 cartas de rareza Rara Ilustración Especial.

Los jugadores ya pueden conseguir sobres de refuerzo, Cajas de Entrenador Élite y otras colecciones especiales en establecimientos participantes.

Caos Creciente también llega a Pokémon TCG Live

La expansión también ya está disponible digitalmente dentro de Pokémon TCG Live para dispositivos iOS, Android, macOS y Windows.

Como parte de las recompensas de lanzamiento, los jugadores que inicien sesión podrán obtener un nuevo mazo protagonizado por Mega-Greninja ex mediante el pase de combate. Conforme progresen en el juego, también podrán desbloquear un mazo adicional centrado en Mega-Floette ex.

Además, la actualización añade el nuevo modo Combina y Combate, modalidad que permite disputar partidas utilizando mazos armados aleatoriamente con 40 cartas y cuatro sobres de refuerzo. Con esto, la experiencia se acercará un poco a lo que ofrecen los prerelease.

¿Estás emocionado por todo lo que ofrecerá Caos Creciente? ¿Cuál es el hit que buscas en esta expansión? Cuéntanos en los comentarios.

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