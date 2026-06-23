La crisis de memoria y los altibajos de la industria son una clara señal de que es un mal momento para lanzar nuevo hardware. Los precios de la Steam Machine decepcionaron a muchos y, por supuesto, generaron preocupación respecto a lo que sucederá con PlayStation 6 y Project Helix.

En meses recientes, varias fuentes han asegurado que Sony retrasará su próxima consola, pues es el movimiento más inteligente de cara al complicado panorama actual. Por ello, muchos esperan que el PlayStation 6 llegue en 2028 o, incluso, hasta 2029.

Sin embargo, un insider cree que los reportes están equivocados y que Sony en realidad no retrasará su consola, a pesar de la crisis de memoria y otros factores que representan un riesgo para su negocio.

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Sony no retrasará el PS6: la consola debutaría antes de lo que muchos esperan

A principios de este año, Bloomberg publicó un artículo sobre cómo la crisis de memoria RAM iba a impactar a la industria de los videojuegos. Pronosticó correctamente el aumento de precio de Switch 2 y sugirió que Sony iba a cambiar sus planes para el lanzamiento del PlayStation 6. Los reportes iniciales situaron el lanzamiento de la consola para 2027, pero Bloomberg sugirió que podría llegar hasta 2029.

En cuestión de semanas, diversos insiders se unieron a la conversación para contradecir dicho reporte. Uno de ellos fue Moore’s Law is Dead, quien afirmó que Sony no retrasaría su consola de próxima generación a pesar de la severa crisis de memoria. Reiteró que el sistema sigue planeado para finales de 2027.

Ahora, el informante KeplerL2 se hizo eco de la información para compartir un breve, pero contundente comentario sobre la fecha de lanzamiento del PlayStation 6. En foros se habla del retraso de la consola y de lo inviable que sería lanzarla en algún momento del próximo año, pero el insider también está convencido de que no se retrasará.

KeplerL2 simplemente publicó el GIF viral donde Danny DeVito interpreta a Frank Reynolds y niega algo rotundamente con la cabeza, en respuesta a los reportes sobre el retraso. Posteriormente, le dio su visto bueno a la publicación de un jugador que resume la situación del PlayStation 6.

Contra todo pronóstico, el PS6 debutaría en 2027, según insider

El comentario explica que retrasar la consola no tiene sentido, pues está prácticamente terminada. Por otro lado, las ventas de PS5 se están desacelerando y no hay garantía de que la crisis de memoria vaya a mejorar de aquí a 2030. Desde su perspectiva, el movimiento más inteligente sería lanzar el PlayStation 6 en 2027 y esperar que el panorama de los precios mejore.

«Retrasar la consola cuando prácticamente está terminada no tiene sentido. Tienen contratos con TSMC para la producción de APU y contratos con fabricantes de memoria GDDR7. La I+D les ha costado cientos de millones. Las ventas de PS5 se están ralentizando y no hay garantía de que los precios de la memoria bajen de aquí a 2030″, explicó el jugador. “Si la lanzan en 2027, con varios millones de unidades vendidas antes de 2030, cuando baje el precio de la memoria, simplemente bajan el precio de la consola y ganan una cuota de mercado enorme. Si la lanzan en 2030, sin ventas (los precios de la memoria en 2030 podrían ser iguales o superiores), hay que empezar de 0″.

¿El PlayStation 6 será una consola muy cara?

La realidad es que Sony no ha tomado una decisión sobre el lanzamiento de su próxima consola. Hiroki Totoki, director general de Sony, confirmó recientemente que aún están analizando con detenimiento la crisis de memoria, pues su evolución determinará cuándo y cuánto costará el PlayStation 6.

Los reportes sobre el precio del hardware son poco positivos, pues expertos esperan que el sistema rebase la barrera de los $1000 USD, al igual que Project Helix, la próxima consola de XBOX. Desde esta perspectiva, destacados analistas consideran que el gaming en consolas se convertirá en un verdadero lujo que pocos podrán pagar.

Incluso, algunos de los expertos consideran que el PlayStation 6 y la próximo hardware de XBOX serán tan caros que pondrían en riesgo el mercado de consolas. Por ahora, Sony se mantiene en silencio y no ha dado pistas ni del precio ni de la fecha de estreno de su siguiente consola.

La próxima generación de consolas podría ser una de las más caras de la historia

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