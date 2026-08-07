Sin duda, 2026 ha sido un excelente año para los fanáticos de la obra magna de Akira Toriyama. La racha positiva continuará con el estreno de Dragon Ball Super: Beerus, la nueva versión del anime de 2015 que presentará escenas inéditas y mejoras visuales. El lanzamiento está cerca, y pronto obtendríamos más información al respecto.

Fue a principios de este año cuando Toei Animation compartió los primeros detalles del “remake” del anime. En aquel entonces, se dio a conocer que la serie animada empezaría su transmisión en Fuji TV en su natal Japón durante otoño, pero actualmente se desconoce el mes exacto y cuándo se estrenará en el resto del mundo.

A medida que nos acercamos al periodo previsto, parece que la compañía japonesa ya hace los preparativos para confirmar la fecha de estreno y revelar más información sobre el regreso de Goku y Bills, el Dios de la Destrucción.

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Dragon Ball Super: Beerus se estrenaría en octubre de 2026

El viernes 7 de agosto de 2026, el sitio web oficial de la franquicia anunció que Dragon Ball hará acto de presencia en la Comic-Con de New York que se llevará a cabo en octubre de 2026. Esta confirmación resultará poco sorprendente para los fanáticos, pues la serie ya se convirtió en un visitante recurrente de la convención.

A través de la página de Internet, los responsables del anime y todo lo relacionado con él confirmaron lo que pueden esperar los fanáticos. De acuerdo con el comunicado oficial, el stand estará repleto de exhibiciones sobre los próximos juegos, las figuras coleccionables y, por supuesto, el anime Dragon Ball Super: Beerus.

Hay que aclarar que, al menos por ahora, sólo se confirmó que la franquicia estará presente en la NYCC con una exhibición, y se desconoce si habrá un panel dedicado a la serie animada. En caso de que también haya una presentación en vivo, es muy posible que se comparta un nuevo adelanto y vistazos detrás de escena.

La Comic-Con de New York se llevará a cabo del 8 al 11 de octubre de 2026, así que es posible que Dragon Ball Super: Beerus debute poco antes o después de que se lleve a cabo el evento especial. Es una especulación segura, pues ya existe un precedente.

Dragon Ball Daima, uno de los últimos proyectos conocidos en los que participó el mangaka Akira Toriyama, se estrenó el 11 de octubre de 2024 en Japón. Eso fue tan sólo una semana antes de que la franquicia tuviera un papel dedicado en la NYCC de ese año, que se llevó a cabo el 17 de octubre.

En ese entonces, la actriz Stephanie Nadolny, quien interpretó a Goku Mini; y el actor Aaron Dismuke, quien prestó su voz a Glorio en la versión al inglés, subieron al escenario para hablar sobre el anime. Durante el panel también se mostraron nuevos diseños conceptuales, e incluso se proyectó el primer episodio de la serie.

Si algo similar ocurre con Dragon Ball Super: Beerus, es muy posible que el capítulo 1 se estrene a principios de octubre o poco después de que se lleve a cabo la convención. Aunque Toei Animation guarda silencio sobre el tema, ese mes coincide con el plazo de otoño. De cualquier forma, se espera que pronto haya más información sobre el estreno.

Dragon Ball Super: Beerus estará en el evento New York Comic-Con de octubre de 2026

Esto es lo que se sabe del remake de Dragon Ball Super

Ciertamente, no es descabellado pensar en que Dragon Ball Super: Beerus se transmitirá en octubre. Recordemos que durante ese mes también se lanzarán nuevas figuras coleccionables dedicadas a Whis y Bills. Por ahora, lo mejor será esperar un anuncio oficial.

La nueva versión del anime se mostró por primera vez en el evento Genkidamatsuri, y en aquel entonces se mostró un adelanto que permitió observar algunas de las escenas mejoradas. En una entrevista que tuvo lugar durante el torneo Battle Hour 2026, el productor Akio Iyoku justificó la existencia de este remake.

De acuerdo con el creativo, la próxima serie de la franquicia es una versión “Enhanced”, por lo que no se trata de un proyecto hecho completamente desde 0. El productor deja claro que el equipo de animación aprovechó las tecnologías modernas para representar el mundo de Dragon Ball Super “con mayor precisión y exactitud” conforme a la visión de Akira Toriyama.

Akio Iyoku dio a conocer que Dragon Ball Super: Beerus tendrá escenas completamente nuevas, una mejor calidad visual y secuencias remasterizadas. También confirmó que Toei Animation “reconstruyó completamente la historia”, pues ahora uno de los objetivos fue hacer que Bills sea una figura mucho más aterradora.

Dragon Ball Super: Beerus mejorará la animación y realizará cambios en la historia

Pero dinos, ¿qué esperas de este remake? ¿Cuándo crees que se estrenará en Japón y el resto del mundo? Déjanos leerte en los comentarios.

Encontrarás toda la información que necesitas saber sobre Dragon Ball Super: Beerus si visitas esta página.

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