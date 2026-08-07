Los fans de FINAL FANTASY VII Revelation deben apuntar una fecha importante en el calendario. SQUARE ENIX confirmó que la esperada conclusión de la trilogía remake tendrá un espacio durante el gamescom Opening Night Live, el evento presentado por Geoff Keighley que dará inicio a la feria alemana.

La presentación se llevará a cabo el 25 de agosto y contará con la participación del director Naoki Hamaguchi, quien ofrecerá un vistazo más profundo a la aventura que pondrá fin a la nueva versión de uno de los RPG más importantes de todos los tiempos.

¿Qué veremos de FINAL FANTASY VII Revelation?

Aunque SQUARE ENIX no reveló detalles específicos sobre el contenido de la presentación, confirmó que FINAL FANTASY VII Revelation estará presente en el evento junto a Hamaguchi. Esto hace pensar que los jugadores podrán conocer nuevas secuencias de gameplay, información sobre sus mecánicas o incluso descubrir más detalles de la historia antes de su lanzamiento.

Como seguramente recordarás, el juego fue anunciado durante el Summer Game Fest 2026 y representa el capítulo final de la trilogía iniciada con FINAL FANTASY VII Remake. Además, llegará de forma simultánea a PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S y PC durante la primavera de 2027.

El cierre de una trilogía muy esperada

Cabe mencionar que, en entrevistas recientes, Hamaguchi explicó que el equipo ya se siente muy confiado con el estado del desarrollo y aseguró que el objetivo es ofrecer un cierre satisfactorio en esta nueva versión de la historia de Cloud y sus compañeros. También adelantó que el desenlace podría mantenerse fiel al juego original o incluso sorprender con cambios importantes, un misterio que mantiene atentos a los seguidores de la saga.

Con su presencia confirmada en el gamescom Opening Night Live, FINAL FANTASY VII Revelation promete convertirse en uno de los grandes protagonistas del evento y podría ofrecer el avance más importante desde su revelación oficial hace unos meses.

¿Qué esperas ver durante la presentación de FINAL FANTASY VII Revelation? ¿Crees que respetará el final del juego original o tomará un rumbo distinto? Cuéntanos en los comentarios.

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