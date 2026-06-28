El remake de One Piece es una de las series más esperadas por los fanáticos del anime desde su anucio. A pesar de que se trata de la misma historia, la adaptación de WIT Studio nos cuenta la historia de Luffy desde el principio, pero ahora eliminarán el relleno, tendrá mejoras en su calidad de imagen y habrá correcciones supervisadas por Eiichiro Oda, el creador de One Piece.

Según las recientes publicaciones de Netflix y la cuenta oficial de One Piece, la readaptación, The One Piece, llegará a la plataforma de streaming en febrero de 2027. Si bien esto es una buena noticia, aún no tenemos una fecha en concreto para su estreno, pero es muy probable que muy pronto se revelen más noticias.

¿One Piece necesita un remake?

La serie original tuvo su primera emisión en Japón el 20 de octubre de 1999, esto quiere decir que el anime tiene más de 26 años desde su estreno. Por esta razón, el trazo y diseño de muchos personajes es muy distinto al de las últimas temporadas.

Con la intención de mejorar la calidad del anime, WIT Studio, casa animadora reconocida por su trabajo en Attack on Titan y Spy x Family, ha hecho desde 0 cada escena en el remake. Además, se han resumido los primeros 50 capítulos del manga en 7 episodios con una duración aproximada de 45 minutos cada uno. La idea es que esto funcione como un resumen de la historia de Eiichiro Oda y no se extienda a más de 1000 capítulos, como el anime original.

Aquí puedes ver un avance de The One Piece.

¿Qué opinas de este remake? ¿Crees que tendrá buena recepción por los fans? No olvides dejarnos tus respuestas e inquietudes en la caja de comentarios. Si quieres todas las novedades de One Piece, puedes visitar la siguiente página.

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