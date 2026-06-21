La espera al fin terminó; han pasado 18 meses desde que el último capítulo del manga de Hunter X Hunter fue publicado, pero parece que esto está por cambiar. La obra del mangaka Yoshihiro Togashi retomará su curso a finales de este mes, según una filtración de la revista Weekly Shonen Jump. La información se viralizó en redes sociales hace unos días gracias a algunas imágenes del siguiente número de la revista japonesa dedicada al anime y manga.

En el texto que acompaña la imagen se indica que el capítulo 411 de Hunter X Hunter verá la luz el próximo 29 de junio de 2026 en Japón a través de las páginas de Weekly Shonen Jump acompañada de una página especial a color. Esto ha emocionado a los fans que han esperado pacientemente por esta continuación. Para su fortuna, hace unas horas se ha hecho el anuncio oficial a través de un trailer promocional del manga.

¿Se confirma el regreso de Hunter X Hunter?

El regreso de Hunter X Hunter es importante porque el manga no ha recibido un nuevo capítulo desde diciembre de 2024, cuando comenzó su más reciente hiatus. Durante este tiempo, Yoshihiro Togashi compartió los avances de su trabajo en redes sociales, donde mostró el progreso de varios manuscritos y confirmó que su trabajo continúa. Según sus redes sociales, Togashi tiene todo listo hasta el capítulo 431 desde el 14 de junio.

Mientras esperamos con fe que esta buena racha continúe, el capítulo 411 estará disponible el 28 de junio a través del portal Manga Plus, la plataforma de lecura oficial de Shueisha a nivel internacional. Esto dará acceso a los seguidores de todo el mundo para que puedan continuar la historia al mismo tiempo que los lectores japoneses.

Además, el regreso del manga coincide con el lanzamiento del volumen 39 programado para el 3 de julio en Japón, una señal que muchos fans interpretan como un buen indicador de que la obra de Togashi regresará a ser constante y su publicación saldrá de forma periódica. Ojalá esto se cumpla y no tengamos que esperar tanto tiempo otra vez.

¿Qué te parece este regreso? ¿Eres fan de Hunter X Hunter? No olvides dejarnos tus respuestas e inquietudes en la caja de comentarios. Si quieres saber más sobre las novedades del anime y manga, puedes seguir este enlace.

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