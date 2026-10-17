Los fans del terror psicológico tienen una cita muy pronto con una aventura que dejó huella entre los jugadores de Nintendo DS. Después de años desde su debut, una secuela de culto está lista para regresar con una versión renovada que promete conservar su esencia, pero con varias mejoras para disfrutarla en PC.

Hablamos de Dementium II, el FPS de terror desarrollado por Renegade Kid, que llegará a Steam. Atooi, responsable del lanzamiento, presentó esta nueva edición con una frase que resume su propuesta: “El clásico de culto, remasterizado”.

¿De qué trata Dementium II?

La historia sigue a William Redmoor, quien despierta en el Centro de Tratamiento Bright Dawn con grapas en el cráneo y acusado de asesinar a su esposa. No obstante, pronto descubre que algo mucho peor ocurre dentro de la institución: la realidad comienza a deformarse y los pasillos del hospital esconden horrores que desafían toda explicación.

Una postal con su propia letra le advierte que debe escapar. A partir de ese momento, tendrá que luchar contra criaturas monstruosas, resolver acertijos y explorar lugares cada vez más perturbadores. Su búsqueda también lo llevará a una aldea abandonada y otros escenarios donde la pesadilla apenas comienza.

¿Qué novedades tendrá esta versión para PC?

La remasterización conservará los elementos del lanzamiento original de Nintendo DS, pero adaptará la experiencia a una sola pantalla. También incluirá un minimapa, controles con teclado y mouse, compatibilidad con mandos y logros de Steam.

Entre las opciones visuales destaca la posibilidad de jugar hasta en resolución 4K o elegir una presentación retro con gráficos pixelados. Además, los jugadores podrán alternar entre una linterna moderna y el efecto de iluminación inspirado en la versión original.

Otro detalle interesante es que será posible desactivar la música que advierte sobre enemigos cercanos. Así, quienes busquen una experiencia más tensa podrán explorar sin esa ayuda. El juego también permitirá guardar el progreso en puntos específicos y administrar un inventario portátil para utilizar objetos curativos cuando sea necesario.

Por si fuera poco, Dementium II contará con la verificación para Steam Deck, por lo que también se podrá disfrutar en la portátil de Valve.

¿Cuándo debutará Dementium II en Steam?

El juego estará disponible el próximo 20 de octubre. Cabe mencionar que, aunque tuvo un lanzamiento original para Nintendo DS el 4 de mayo de 2010, posteriormente llegó a PC en diciembre de 2013. Ahora, esta nueva edición mejorada buscará ofrecer una forma más accesible de experimentar su terror.

¿Te gustaría regresar a esta pesadilla o será tu primera vez en Bright Dawn? ¿Crees que los clásicos de terror de Nintendo DS merecen más remasterizaciones? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue informado en LEVEL UP.

Fuente