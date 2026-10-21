Los fans de los juegos de terror con estética retro tendrán una nueva aventura que seguir muy de cerca. Hyperstrange y Visuwyg anunciaron que DERELIKT, un shooter en primera persona centrado en la narrativa y el horror de ciencia ficción, llegará próximamente a PC, con versiones para consolas que también están en camino.

Su propuesta recupera la atmósfera de los clásicos de finales de los 90 y principios de los 2000, aunque no todo será disparar contra las amenazas que acechan en la oscuridad.

Una estación espacial abandonada esconde algo mucho más aterrador

DERELIKT debutará en PC, a través de Steam el 13 de noviembre. Por ahora, las versiones para PlayStation 5 y XBOX Series X|S no tienen fecha de estreno, por lo que los jugadores de consolas tendrán que esperar para conocer cuándo podrán explorar esta pesadilla espacial.

La aventura transcurre en Von Neumann Outpost, una estación de investigación construida dentro de un asteroide abandonado que orbita Saturno. El lugar está lejos de cualquier ayuda, sus sistemas comienzan a fallar y los pocos supervivientes que permanecen ahí tienen versiones diferentes de lo que ocurrió. Para empeorar las cosas, algo mucho más antiguo y siniestro parece estar despertando.

Los jugadores tendrán que recorrer pasillos, laboratorios y dormitorios para descubrir los secretos de la instalación. También deberán buscar suministros, resolver acertijos y desbloquear nuevas rutas mientras la situación se vuelve más peligrosa.

Además, habrá más de una docena de personajes con sus propias motivaciones, secretos y versiones de los acontecimientos.

Aquí puedes verlo:

Munición limitada y terror al estilo de los clásicos

El combate será otro de los elementos centrales de DERELIKT. El juego incluirá armas tradicionales y de origen alienígena, pero los recursos serán limitados. La munición, la salud y el espacio del inventario tendrán un papel importante, así que gastar balas sin pensar podría convertirse en un error fatal.

El proyecto toma inspiración de System Shock 2, Alien Resurrection y DOOM 3, con una presentación que recuerda a los juegos de terror de la era del primer PlayStation. Sus gráficos recuperan técnicas visuales de aquella época, como las texturas distorsionadas y los colores pintados sobre los modelos, además de incluir secuencias cinematográficas CGI.

Eso sí, la experiencia también tendrá controles modernos y mejoras de calidad de vida para hacer más accesible la exploración sin sacrificar su atmósfera inquietante.

¿Te gustan los juegos de terror con estética retro y recursos limitados? ¿Crees que DERELIKT tiene lo necesario para destacar entre las propuestas de ciencia ficción? Cuéntanos en los comentarios.

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